Krypto správy: Ethereum stráca 5 % 📉 Kryptomeny otvárajú týždeň poklesom

Kryptomeny otvárajú týždeň poklesom, keďže na trhu pokračuje vyberanie ziskov. Najviac utrpelo Ethereum, ktoré ustúpilo takmer o 10 % z minulotyždňových viacročných maxím. ETH kleslo na 4 250 USD, zatiaľ čo Bitcoin sa pohybuje okolo 115 000 USD. Trhy pozorne sledujú výsledok rokovaní Trumpa so Zelenským a taktiež nadchádzajúce ekonomické dáta — najmä z USA, ktoré budú zverejnené tento týždeň. V piatok začína sympózium v Jackson Hole.
- Okrem Etherea klesajú aj Algorand a Avalanche o 5–7 %, no zatiaľ nemožno hovoriť o panike naprieč trhom.
- Za posledných 24 hodín bolo zlikvidovaných takmer 240 miliónov USD v long pozíciách z celkových približne 340 miliónov USD.
- On-chain dáta od CryptoQuant poukazujú na vyberanie ziskov medzi tzv. veľrybami (adresy s viac než 10 000 BTC), pričom toky na burzy prudko vzrástli.
- S poklesom cien BTC vzrástol open interest na trhu s opciami, čo môže naznačovať zvýšený záujem o stratégie sledovania trendu a budovanie významných short pozícií.
- Pri pohľade na americké akciové indexy vidíme relatívne mierny tlak nadol pred otvorením Wall Street. Z krátkodobého hľadiska je najväčším rizikom pre „krypto býčí trh“ vyššia inflácia a jastrabí postoj Fedu. Rovnako aj neuzavretie dohody medzi Ukrajinou a Ruskom môže byť vnímané ako inflačný faktor vzhľadom na sankcie na ruské energetické suroviny: ropu a plyn.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Cena BTC poklesla pod 50-dňovú EMA, pričom zatiaľ nie je jasné, či ju dnes dokáže znovu prekonať. Historicky bola EMA50 (oranžová línia) dôležitá pre udržanie momenta — počas býčích trhov často slúžila ako podpora, od ktorej sa cena odrážala nahor.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zdroj: xStation5
Momentum indikátory pri Ethereu pôsobia ako výrazne prekúpené. V prípade hlbšej korekcie by úroveň 4 000 USD mohla slúžiť ako prvý kľúčový support. Rezistencia zostáva v okolí 4 800 USD — teda vrcholu z býčieho trhu v roku 2021 — a je posilnená nedávnym predajným tlakom.
Zdroj: xStation5
Prílevy do ETF
Bitcoinové fondy zaznamenali minulý piatok prílev takmer 500 miliónov USD. Naopak, Ethereum ETF zaznamenali odlev viac ako 50 miliónov USD, čo naznačuje vyberanie ziskov — pravdepodobne zo strany jedného veľkého subjektu, keďže predaj bol sústredený takmer výlučne na Fidelity Ethereum Fund.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.