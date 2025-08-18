Zásoby zemného plynu v USA zostávajú nadpriemerné vďaka silnej produkcii

Podľa najnovšieho krátkodobého energetického výhľadu (Short-Term Energy Outlook) sa očakáva, že zásoby zemného plynu v USA dosiahnu ku koncu októbra 3 872 miliárd kubických stôp (Bcf), čo je o 2 % viac ako päťročný priemer pre toto obdobie. Silné injekcie plynu do zásobníkov počas jari a začiatku leta prispeli k tomuto pozitívnemu vývoju – od konca apríla do začiatku júna došlo k siedmim po sebe nasledujúcim týždňom, počas ktorých sa zásoby zvýšili o viac ako 100 Bcf – čo je prvýkrát od roku 2014.
Táto dynamika bola možná vďaka tomu, že produkcia zemného plynu prevyšovala spotrebu v počiatočnej fáze injekčnej sezóny, ktorá tradične prebieha od apríla do októbra. Zatiaľ čo na konci marca boli zásoby ešte o 4 % pod päťročným priemerom, údaje k 8. augustu ukazujú náskok 7 % nad priemerom rokov 2020–2024.
K rastu zásob významne prispeli regióny South Central, Midwest a East, pričom sa očakáva, že najmä región South Central ukončí sezónu s najvyššími zásobami od roku 2016, a zároveň si udrží nadpriemerné hodnoty až do konca októbra. V ostatných oblastiach sa predpokladá, že zásoby sa ustália v blízkosti svojich päťročných priemerov.
V zostávajúcich týždňoch injekčnej sezóny by sa však tempo rastu malo spomaliť, keďže sa očakáva vyššia spotreba plynu na výrobu elektriny a nárast exportu vo forme LNG. Napriek tomu celkový výhľad zostáva pozitívny a potvrdzuje, že USA vstupujú do zimného obdobia s dostatočnými zásobami plynu a vyššou energetickou bezpečnosťou.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu (NATGAS) sa aktuálne obchoduje na úrovni 2,879 USD, teda tesne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (2,855 USD) a SMA 100 (2,841 USD). Tento krátkodobý prielom nad priemery môže naznačovať návrat kupcov na trh po predchádzajúcom poklese.
CCI sa pohybuje na úrovni -27,3, čo naznačuje, že trh sa začína vymaniť z prepredanej oblasti a môže posilniť.
Objemy obchodov pri raste poukazujú na zvýšený záujem investorov, a ak sa cena udrží nad úrovňou 2,88–2,90 USD, môže nasledovať ďalší pohyb nahor. Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či trh prekoná lokálnu rezistenciu okolo 2,92–2,95 USD, ktorá vznikla po rýchlom výpredaji.
Zdroj: xStation5
