➡️EURUSD pod úrovňou 1,17 pred CPI

O 14:30 bude zverejnený údaj o CPI inflácii v USA, ktorý bude kľúčový pre určenie rozsahu zníženia sadzieb Fedom.
Dnešné údaje o CPI za august 2025 môžu byť kľúčové pre formovanie očakávaní trhu ohľadom politiky Fedu a budúceho vývoja páru EUR/USD. Kým predchádzajúci konsenzus naznačoval vyšší údaj inflácie, včerajší prekvapivo nízky výsledok PPI naznačuje možnosť slabšieho než očakávaného čísla. Ak by inflácia skončila pod očakávaniami, pravdepodobne by to zvýšilo pravdepodobnosť výraznejšieho zníženia sadzieb zo strany Fedu.
Očakávania pred kľúčovou správou o inflácii
Bloomberg Intelligence upozorňuje na riziko mierne vyššej augustovej inflácie CPI, čo by mohlo oslabiť očakávania väčšieho zníženia sadzieb zo strany Fedu. Zaujímavosťou je, že podľa Bloombergu hlavnými faktormi inflácie nebudú clá, ale skôr vyšší tlak v sektore pohostinstva a rast cien leteniek.
Odhady Bloomberg Intelligence:
-
Medzimesačná jadrová inflácia CPI: +0,33 % (júl: +0,32 %)
-
Medzimesačná celková inflácia CPI: +0,37 % (júl: +0,20 %)
-
Ročná jadrová CPI: 3,1 % (bez zmeny)
-
Ročná celková CPI: až 3,0 % (z 2,7 %)
Trhový konsenzus:
-
Jadrová CPI m/m: +0,3 %
-
Celková CPI m/m: +0,3 %
-
Jadrová CPI y/y: 3,1 %
-
Celková CPI y/y: 2,9 % (predchádzajúca 2,7 %)
Štruktúra rastu cien bude kľúčová: Očakáva sa, že infláciu potiahnu služby, konkrétne letenky a hotelové ubytovanie. Bloomberg predpovedá nárast cien leteniek o 3 % m/m a ubytovania o 2 %. Ide o ekonomický paradox – rast cien turistických služieb sa zvyčajne nedeje počas oslabovania ekonomiky, čo môže naznačovať, že obavy Fedu o stav ekonomiky môžu byť prehnané.
Index Manheim (jazdené autá) zároveň naznačuje spomalenie rastu cien v tomto segmente.
Slabnúci vplyv ciel, rastúce potravinové problémy
Vplyv ciel na infláciu slabne – index klesol z 0,23 v júli na odhadovaných 0,21 v auguste. V niektorých kategóriách, ako sú domáce spotrebiče, osobné počítače, športové potreby a odevy, analytici predpovedajú defláciu. Na druhej strane USA dovážajú viac potravín, čo môže prispieť k ďalšiemu rastu inflácie v tejto oblasti. Kľúčovým problémom je rastúca cena hovädzieho mäsa, čo sa odráža v cenách futures na dobytok. Naopak, klesajúce ceny vajec môžu potravinovú infláciu čiastočne zmierniť.
Dopady na politiku Fedu
Trhy aktuálne započítavajú 100% pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov, pričom šanca na zníženie o 50 bodov je minimálna. Stretnutie Fedu je naplánované na budúci týždeň – 16. až 17. septembra. Fed by mal znížiť sadzby kvôli oslabujúcemu trhu práce, na čo upozornil aj Jerome Powell na sympóziu v Jackson Hole, po ktorom nasledoval ďalší negatívny NFP report za august a výrazná revízia ročnej zamestnanosti smerom nadol.
Aj keď by trh práce mohol tento rok ospravedlniť viac ako jedno zníženie – trhy počítajú takmer s tromi zníženiami do konca roka 2025 – Bloomberg varuje, že „horúci“ údaj CPI dnes, nasledovaný silným údajom o PCE na konci mesiaca, by mohol znamenať, že nadchádzajúce zníženie sadzieb bude prvé a zároveň posledné v tomto cykle. Inflácia zostáva nad cieľom, pričom jadrová PCE inflácia za august by mala dosiahnuť 3 %. Je však dôležité pripomenúť si dvojitý mandát Fedu: cenová stabilita a maximálna zamestnanosť. Ak hrozí výrazný nárast nezamestnanosti, Fed musí konať.
Čo EURUSD?
Je dôležité pripomenúť, že 15 minút pred zverejnením americkej inflácie (CPI) zverejní ECB svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách a 15 minút po údajoch bude mať Christine Lagarde tlačovú konferenciu. Pohyb menového páru EURUSD po zverejnení CPI tak môže byť buď neutralizovaný, alebo zosilnený, v závislosti od tónu rozhodnutia ECB.
V základnom scenári by sa EURUSD mal udržať nad úrovňou 1,1670 v pokračujúcom rastovom trende, napriek nedávnemu dvojdňovému výpredaju. ECB sa aktuálne cíti komfortne so súčasnou úrovňou sadzieb, inflácia sa nachádza mierne nad cieľom.
Ak by inflácia výrazne prekročila očakávania a dosiahla 3 % alebo viac, mohol by pár klesnúť hlbšie smerom k úrovni 1,1600. V takom prípade by septembrové zníženie sadzieb Fedu mohlo byť jediné, alebo by ďalší krok prišiel až v decembri.
Rastový scenár pre EURUSD by nastal v prípade, že ECB zostane neutrálna a CPI bude 2,8 % alebo menej. V tomto prípade by sme mohli vidieť návrat na úroveň 1,1700, a následne aj test 1,1800 počas septembra, čo by znamenalo prielom na nové štvorročné maximá.
Kľúčové štrukturálne riziká
Agentúra Bloomberg varuje pred možným nástupom stagflácie – situácie, kedy vysoká inflácia existuje súčasne so slabnúcim trhom práce, čo by donútilo Fed čeliť nemožnej voľbe medzi bojom proti inflácii a podporou zamestnanosti.
Ďalšie riziká zahŕňajú:
-
Fiskálnu neistotu v USA s rozpočtovým deficitom 4,1 bilióna dolárov.
-
Politickú neistotu vo Francúzsku, ktorá môže narušiť stabilitu eurozóny.
-
Incident s ruskými dronmi nad Poľskom, ktorý oslabil poľský zlotý a môže podkopať dôveru v európsku geopolitickú stabilitu.
