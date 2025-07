⏲️EURUSD ustupuje pred rozhodnutím ECB

Európska centrálna banka dnes podľa všeobecného očakávania ponechá úrokové sadzby nezmenené po dlhom cykle znižovania.

Centrálna banka pristupuje k dnešnému rozhodnutiu v jasne vyčkávacom režime, pričom od júna 2024 realizovala výrazný cyklus znižovania sadzieb. ECB znížila úrokové sadzby celkovo osemkrát a teraz pravdepodobne tento cyklus ukončí alebo ho pozastaví, aby mohla vyhodnotiť rôzne faktory pred prípadným ďalším uvoľnením menovej politiky v priebehu tohto roka. Medzi hlavné obavy európskych menových tvorcov aktuálne patrí prebiehajúca obchodná vojna, budúci vývoj inflácie v podmienkach neistého hospodárskeho oživenia a situácia na trhu s ropou a plynom. Rozhodnutie bude oznámené o 14:15 a tlačová konferencia s Christine Lagarde začne o 30 minút neskôr.

Makroekonomické a geopolitické pozadie zasadnutia:

Inflácia CPI sa stabilizovala na medziročnej úrovni 2,0 %, zatiaľ čo jadrová inflácia zostáva zvýšená na 2,3 % , čo je však jej najnižšia úroveň od januára 2022.

Deflácia v energetike sa zrýchľuje. Energetická zložka CPI dosiahla v júni hodnotu –2,7 % y/y , zatiaľ čo inflácia služieb zostáva výrazne zvýšená na 3,3 % y/y .

Rast miezd spomalil už druhý kvartál po sebe , čo signalizuje ďalší možný pokles jadrovej inflácie. Súčasne prieskumy ECB naznačujú, že pretrvávajúce vysoké ceny v sektore služieb môžu zakrývať celkové oslabovanie nákladových tlakov.

Vysoké clá na EÚ by mohli ECB podnietiť k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, najmä ak by boli uvalené extrémne vysoké sadzby na farmaceutické produkty. Podľa modelu SHOK od Bloombergu by 25 % clo na farmaceutiká mohlo znížiť HDP eurozóny o 0,3 p. b. Prezident Donald Trump pritom dlhodobo hrozí clami až 200 %.

Aktuálne základný scenár stále počíta so zvýšením ciel na európske produkty z 10 % na 30 %. Zároveň sa však diskutuje aj miernejšia alternatíva 15 %, ktorá zodpovedá dohode medzi USA a Japonskom – práve k tej sa upierajú nádeje európskych výrobcov.





Inflácia sa stabilizovala na úrovni 2,0 %, no objavilo sa riziko deflácie, najmä ak by hrozilo zvýšené riziko obchodnej vojny. Iba silné recipročné kroky EÚ by mohli infláciu opäť posunúť smerom nahor.

ECB si udrží neutrálny postoj, no ďalšie zníženie sadzieb zostáva otvorené

Najnovšie vyjadrenia Christine Lagarde jasne naznačili, že cyklus znižovania úrokových sadzieb v eurozóne sa pravdepodobne skončil. Na druhej strane členovia ECB de Guindos a Lane uviedli, že prioritou banky je zabrániť zakoreneniu deflácie, čo môže naznačovať možný návrat k znižovaniu sadzieb. Trh však aktuálne nepredpokladá vysokú pravdepodobnosť zníženia v septembri, no pripúšťa možnosť zníženia smerom ku koncu roka.





Pravdepodobnosti ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v eurozóne. Ako možno vidieť, trh do konca tohto roka započítava menej ako jedno plné zníženie sadzieb.

Na výnosoch desaťročných dlhopisov sa objavila prémia voči aktuálnej úrovni úrokových sadzieb, čo sa javí ako normálna situácia. Treba však poznamenať, že v minulosti bol rozpätie medzi výnosmi a sadzbou depozitnej facility širšie, čo naznačuje, že zníženie sadzieb z aktuálnej úrovne je stále možné.

Čo čaká EURUSD?

Ak dnes zaznie akýkoľvek signál o možnom znížení sadzieb, euro by mohlo oslabiť. Okrem toho by eskalácia obchodnej vojny, teda zavedenie colných sadzieb nad 20 %, mohla viesť k deflácii a donútiť ECB k rýchlejšiemu a rozsiahlejšiemu znižovaniu sadzieb. Naopak, obchodná dohoda medzi USA a EÚ, ktorá by viedla k obmedzeným clám, by mohla viesť k ďalšej stabilizácii EURUSD alebo jeho posilneniu smerom k úrovni 1,20, vzhľadom na relatívne silný pozitívny sentiment špekulantov voči euru.





Špekulanti sú voči euru najoptimistickejší od roku 2023. Napriek tomu sa obchodne vážený index eura (EUR TWI) už nachádza výrazne vyššie ako za posledných 5 rokov.

EURUSD dnes oslabuje pred rozhodnutím ECB, no stále sa nachádza veľmi blízko nedávnych lokálnych maxím. Ak však z dnešného rozhodnutia vzídu holubičie signály, mohol by nastať pokles smerom k potenciálnej línii krku formácie Head and Shoulders, približne na úroveň 1,16. Potenciálny cieľ tejto formácie je okolo 1,1250. Napriek tomu nie je možné vylúčiť pokus o prelomenie nedávnych maxím z začiatku júla, čo by potenciálne otvorilo cestu k úrovni 1,20.

