Fond miliardára investuje 6 mld USD do Vodafone 📈 Akcie rastú o 13 %, eufória pokračuje

Akcie Vodafone (VOD.UK) vzrástli v piatok o viac ako 11 % po oznámení jednej z najväčších transakcií v európskom telekomunikačnom sektore za posledné roky. Investičné vozidlo Vega, patriace rodine francúzskeho miliardára Xaviera Niela, kúpi od Emirates Telecommunications Group (e&) celý balík 16,2 % akcií Vodafone za približne 4,4 mld. libier (5,1 mld. eur / 6 mld. USD). Na prvý pohľad trh reagoval predovšetkým na cenu transakcie, v skutočnosti však investori zaregistrovali oveľa viac než len prémiu voči burzovému kurzu. Pre mnohých účastníkov trhu je tento nákup signálom, že jeden z najskúsenejších investorov v európskych telekomunikáciách považuje Vodafone za spoločnosť s nevyužitým potenciálom.
- Podľa podmienok zmluvy sa Vega po získaní regulačných súhlasov stane najväčším akcionárom Vodafone, čím nahradí e&, ktorá sa z investície úplne sťahuje. Xavier Niel zároveň zdôraznil, že nemá v úmysle prebrať celú spoločnosť.
- V súlade s britským Kódexom prevzatí (UK Takeover Code) Vega deklaruje, že investícia má charakter dlhodobého menšinového balíka, ktorého cieľom je podporovať ďalší rozvoj Vodafone, nie prevziať nad ním kontrolu.
- Ide o podstatný rozdiel. Trh často vníma fondy zamerané na krátkodobý zisk inak ako odvetvových investorov s dlhoročnými prevádzkovými skúsenosťami. V tomto prípade Vodafone získava akcionára, ktorý roky budoval a rozvíjal niektoré z najväčších telekomunikačných spoločností v Európe.
Kúpna cena naznačuje, že trh mohol hodnotu spoločnosti podceňovať
Akcie boli ocenené na približne 110,5 pencí za kus, pričom navyše nesú nárok na záverečnú dividendu vyplácanú Vodafone. Pre porovnanie — deň predtým cenné papiere uzavreli reláciu na úrovni 97,76 pencí.
Takáto výrazná prémia vždy priťahuje pozornosť investorov. Ak je skúsený odvetvový investor ochotný zaplatiť o niekoľko desiatok percent viac, než je aktuálna trhová cena, prirodzene vyvstáva otázka, či burza predtým Vodafone nevyceňovala príliš konzervatívne.
Práve preto sa kurz takmer okamžite začal približovať k úrovni vyplývajúcej z uzavretej transakcie.
Kto je Xavier Niel a prečo mu trh venuje pozornosť?
Pre mnohých investorov je oveľa dôležitejšie než samotná cena meno nového akcionára. Xavier Niel patrí už roky k najvplyvnejším podnikateľom európskeho telekomunikačného trhu. Prostredníctvom kontrolovaných spoločností vlastní aktíva v 26 krajinách Európy a Latinskej Ameriky obsluhujúce približne 139 mil. zákazníkov, zamestnávajúce 45 tis. pracovníkov a generujúce okolo 24 mld. eur tržieb a viac ako 9 mld. eur EBITDAaL ročne.
Do skupiny patria okrem iného iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 a Millicom. Jeho investície sa roky opierajú o podobný model — vyhľadávanie podhodnotených telekomunikačných aktív, zlepšovanie prevádzkovej efektivity a budovanie hodnoty pre akcionárov v dlhodobom horizonte.
V komuniké k transakcii Niel označil Vodafone za spoločnosť so silnými značkami, kvalitnými aktívami, vedúcou pozíciou na mnohých trhoch a značným potenciálom ďalšieho rastu. Podľa jeho slov ukončenie procesu zjednodušovania štruktúry skupiny znamená, že Vodafone je pripravený vstúpiť do novej fázy rozvoja a zlepšovania finančných výsledkov.
Čakajú Vodafone skutočne lepšie roky?
Posledné roky neboli jednoduché. Spoločnosť realizovala rozsiahly reštrukturalizačný program, predávala vybrané aktíva, zjednodušovala organizačnú štruktúru a sústreďovala činnosť na najperspektívnejšie trhy. Jedným z najdôležitejších krokov bolo dokončenie predaja aktivít v Taliansku a plánované zlúčenie britskej siete s Three UK, ktoré má priniesť výrazné úsporné synergie a posilniť trhové postavenie operátora.
Investori zároveň zostávali skeptickí. Európsky telekomunikačný sektor sa dlhé roky potýka s nízkou dynamikou rastu, silnou cenovou konkurenciou a vysokými investičnými nárokmi na rozvoj optických sietí a 5G. To spôsobilo, že napriek zlepšeniu prevádzkovej situácie zostávali valuácie mnohých operátorov relatívne nízke. Nákup uskutočnený rodinou Nielovcov možno teda interpretovať ako signál, že trh nemusí plne zohľadňovať efekty reštrukturalizácie Vodafone ani potenciál zlepšenia ziskovosti v nasledujúcich rokoch.
Riziká pretrvávajú
To však neznamená, že investícia je bez rizika. Vodafone naďalej pôsobí v sektore charakterizovanom pomerne pomalým tempom rastu a vysokými kapitálovými požiadavkami. Budovanie optickej infraštruktúry, rozvoj sietí 5G a udržiavanie konkurencieschopnosti si vyžadujú investície v miliardách, zatiaľ čo regulačný tlak a cenové vojny obmedzujú možnosti zvyšovania marží.
Ďalšou výzvou zostáva vysoká miera zadlženia a potreba udržania stabilných voľných peňažných tokov, ktoré sú kľúčové ako pre financovanie investícií, tak aj pre výplatu dividendy. Konečný úspech reštrukturalizácie bude závisieť od toho, či sa spoločnosti podarí premeniť zjednodušenú obchodnú štruktúru na trvalé zlepšenie rentability.
Čo budú investori sledovať?
Najbližšie mesiace pravdepodobne prebiehnú v znamení finalizácie transakcie a prvých signálov týkajúcich sa spolupráce medzi novým najväčším akcionárom a vedením Vodafone. Z pohľadu investorov budú však oveľa dôležitejšie odpovede na tri otázky:
- či bude Vodafone schopný udržať rast voľných peňažných tokov,
- či sa reštrukturalizácia prejaví vo vyššej ziskovosti činnosti,
- a či skúsenosti Xaviera Niela pomôžu spoločnosti efektívnejšie zužitkovať potenciál európskych a afrických aktív.
Dnešný rast kurzu vyplýva predovšetkým z prémie obsiahnutej v cene transakcie. Dlhodobý význam tejto investície však môže byť oveľa väčší. Trh dnes nekupuje len vyššiu cenu za akciu — kupuje aj dôveru v investora, ktorý po desaťročia dokazoval, že vie vytvárať hodnotu v jednom z najnáročnejších odvetví európskej ekonomiky. Ak sa Vodafone podarí premeniť ukončenú reštrukturalizáciu na vyšší rast ziskov a peňažných tokov, piatkova transakcia môže byť zapamätaná ako moment, keď investori opäť uverili v dlhodobý potenciál spoločnosti.
Graf cien akcií Vodafone (VOD.UK, interval D1)
Po Nielovej investícii titul bleskovo vyrazil nad 200-relačnú exponenciálnu EMA200 (červená čiara) a pokúša sa zvrátiť klesajúci trend. Pre býkov bude kľúčové udržanie nad úrovňou 1,05 (rastová medzera a EMA50) a ďalší rast z 1,10 na 1,17, kde možno hľadať prvé dôležité odpory.
Zdroj: xStation5
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