Futures na kávu rastú o 5 %, prekonávajú hranicu 400 centov za libru

- Nárast cien: Futures na kávu Arabica vyskočili o 5 % a po prvýkrát od septembra prelomili hranicu 400 centov za libru.
- Obavy o ponuku: Rally poháňajú obavy z sucha v Brazílii (riziko La Niña) počas kritického obdobia kvitnutia a pokles zásob na burze ICE na najnižšiu úroveň za posledných 1,5 roka.
- Technický prielom: Cena úspešne prelomila kľúčovú technickú rezistenciu a aktuálne mierí na silnú zónu ponuky medzi 420–430 centmi za libru.
Futures na kávu dnes pridávajú takmer 5 % a po prvýkrát od 17. septembra prelomili hranicu 400 centov za libru.
Silné býčie momentum bolo zrejmé už počas včerajšej seansy, ktorú podporili pretrvávajúce obavy z nedostatočných zrážok v Brazílii. Nízke zrážky počas kritického obdobia kvitnutia stromov môžu výrazne znížiť produkčné vyhliadky na nasledujúcu sezónu.
K pozitívnemu výhľadu prispieva aj pokles zásob certifikovanej kávy na burze ICE, ktoré sa dostali na najnižšiu úroveň za posledných 1,5 roka.
Situáciu na strane ponuky ešte zhoršuje fakt, že Spojené štáty naďalej odmietajú dovážať brazílsku kávu kvôli pretrvávajúcemu 50 % dovoznému clu.
Obavy o ponuku ešte prehĺbila správa americkej NOAA, ktorá minulý mesiac zvýšila pravdepodobnosť silného javu La Niña na 71 %. Tento klimatický jav by mohol v nadchádzajúcich mesiacoch spôsobiť rozsiahle suchá v Brazílii, čo by ešte viac obmedzilo budúcoročnú úrodu.
Cena Arabiky dnes vzrástla približne o 5 % a úspešne prelomila rezistenciu na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu poslednej hlavnej rastovej vlny.
Silná zóna ponuky sa teraz nachádza medzi 420–430 centmi za libru, pričom historické maximá z februára sa nachádzajú mierne nad hranicou 430 centov.
