Futures na zlato po prvýkrát prekročili hranicu 3 500 USD za uncu pre obavy o Fed a rastúci záujem o bezpečné aktíva

Futures na zlato dosiahli nové historické maximum nad hranicou 3 500 USD za uncu. K rastu prispeli obavy o nezávislosť amerického Fedu, slabnúci americký dolár a zvýšené geopolitické napätie. Od začiatku roka zlato posilnilo o takmer 30 %, pričom analytici očakávajú pokračovanie tohto trendu.

Cena prerazila pod EMA 50 (fialová čiara), čo signalizuje krátkodobú slabosť, no stále sa drží nad SMA 100 (modrá čiara). Ak by došlo k prerazeniu pod SMA 100, môže to znamenať potenciálny obrat trendu smerom nadol. RSI (biela čiara) sa pohybuje na úrovni 35, teda tesne nad hranicou prepredanosti (30), čo naznačuje oslabujúci impulz, ale zatiaľ nie jasný signál prepredaného trhu. Zdroj: xStation5

Politický tlak na Fed zvyšuje neistotu

Prezident Trump naznačil možnosť odvolania predsedu Fedu Jeromea Powella a požiadal o okamžité zníženie úrokových sadzieb. Powell zdôraznil, že nezávislosť Fedu je zakotvená v zákone, no finančné trhy tieto zásahy vnímajú ako riziko pre stabilitu menovej politiky.

Zlato ako bezpečné aktívum v čase neistoty

Hospodárske a politické riziká vedú investorov k presunu kapitálu do zlata, ktoré sa považuje za tradičné bezpečné aktívum. V čase rastúcej volatility predstavuje alternatívu k americkým aktívam, ktoré sú vystavené výkyvom politických rozhodnutí.

Slabší dolár zvyšuje atraktivitu zlata

Index ICE U.S. Dollar Index oslabil o viac ako 1 %, čo znížilo cenu nákupu zlata pre investorov mimo dolárovú zónu. To podporilo ďalší rast cien zlata.

Rekordný záujem ETF a centrálnych bánk

ETF fondy držia najvyšší objem zlata v dolárovom vyjadrení v histórii. Centrálne banky podľa JPMorgan plánujú nakúpiť približne 900 ton zlata v roku 2025 po rekordných 1 045 tonách v roku 2024, ktoré tvorili približne pätinu globálneho dopytu.

Prognózy naznačujú ďalší rast

Analytici JPMorgan očakávajú priemernú cenu zlata 3 675 USD/unca vo 4. štvrťroku 2025 a rast až k hranici 4 000 USD do polovice roka 2026. Pri pokračujúcom dopyte môže dôjsť k dosiahnutiu tejto úrovne aj skôr.

