GBPUSD prudko posilňuje po zverejnení fiškálneho výhľadu Spojeného kráľovstva od OBR 📈

Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) nečakane zverejnil na svojej webovej stránke ekonomický a fiškálny výhľad pre november 2025 ešte pred oficiálnym rozpočtovým oznámením ministerky financií Rachel Reeves, čo spôsobilo zmätok na trhoch. Kľúčové predpoklady uvedené v správe:
Predpoklady OBR: aktuálne vs. predchádzajúce
-
Vládne pôžičky podľa OBR dosiahnu 138,3 miliardy GBP v rokoch 2025–26 a 117,7 miliardy GBP v rokoch 2026–27.
-
Strednodobý výhľad produktivity bol znížený z 1,3 % na 1,0 %, čo predstavuje štrukturálne negatívny signál pre dlhodobý rast ekonomiky.
-
Zamrznutie daňových prahov bude predĺžené z rokov 2028–29 na 2030–31. Podľa OBR to má vygenerovať približne 8 miliárd GBP dodatočných príjmov v roku 2029–30, o jeden rok dlhšie, než sa predtým predpokladalo – a postupne dostane viac daňovníkov do vyšších sadzieb.
-
Príjmy z daňových zmien a fiškálnych opatrení by mali v roku 2029–30 dosiahnuť 26,1 miliardy GBP ročne, čo je viac ako v marcovom výhľade s nižším daňovým zaťažením.
-
Priemerný rast reálneho HDP bol znížený na približne 1,5 % ročne, teda o 0,3 percentuálneho bodu menej než marcová projekcia OBR.
-
Prebytok bežného rozpočtu verejného sektora pre rok 2029–30 bol navýšený na 21,7 miliardy GBP (z predchádzajúcich 9,9 miliardy GBP v marci). To síce pôsobí „pozitívne“, ale je dosiahnuté najmä cez vyššie dane a zmrazenie prahov.
-
Zavedenie dane z prejdených kilometrov pre elektromobily od roku 2028: 3 penny za míľu pre BEV a 1,5 penny pre PHEV, viazané na CPI, čo sa očakáva ako významný nový príjmový zdroj.
-
Obmedzenie výhod z „salary sacrifice“: príspevky na dôchodok nad 2 000 GBP ročne budú od apríla 2029 podliehať odvodom na poistenie (NIC) – čo zvýši daňové zaťaženie pri vyšších príspevkoch.
-
Nová daň na drahé nehnuteľnosti: dodatočný council tax pre domy nad 2 milióny GBP od roku 2028, čo má vygenerovať približne 0,4 miliardy GBP ročne.
Britská libra po zverejnení informácií oslabila a výnosy z britských štátnych dlhopisov (gilts) vzrastli v reakcii na očakávaný nárast vládneho zadlženia.
Měnový pár GBPUSD však dnes prudko posilňuje.
Zdroj: xStation5
