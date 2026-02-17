General Mills znižuje prognózu: Oslabenie spotrebiteľského dopytu tlačí na pokles tržieb a ziskov

- Spoločnosť General Mills znížila svoju prognózu tržieb na pokles o 1,5 – 2 %.
- Očakávaný pokles ziskov sa prehĺbil na 20 %.
- Slabá dôvera spotrebiteľov a tlak na ceny ovplyvňujú marže.
- Akcie za rok klesli o 18 % a naďalej sú pod tlakom.
General Mills varoval pred zhoršením predaja v fiškálnom roku 2026. Výrobca značiek ako Cheerios teraz očakáva pokles organického predaja o 1,5 % až 2 %, zatiaľ čo predchádzajúci výhľad bol v rozmedzí -1 % až +1 %.
Spoločnosť poukazuje na slabú spotrebiteľskú dôveru, zvýšenú neistotu a volatilitu, ktoré negatívne ovplyvňujú rast kategórie a nákupné správanie zákazníkov. Spotrebitelia sú citlivejší na ceny a častejšie obmedzujú nákup značkových výrobkov.
Zhoršil sa aj výhľad ziskovosti. Upravený prevádzkový zisk a upravený zisk na akciu by mali v tomto roku klesnúť až o 20 % pri konštantnom kurze, v porovnaní s predtým očakávaným poklesom až o 15 %. To naznačuje silnejší tlak na marže.
V decembri spoločnosť reagovala na slabší dopyt znížením cien v približne dvoch tretinách svojho maloobchodného portfólia v Severnej Amerike. Tento krok mal za cieľ zvýšiť objem predaja, ale zároveň zvyšuje tlak na ziskovosť.
Akcie spoločnosti klesli v predburzovom obchodovaní o 3,5 % a za posledných 12 mesiacov stratili približne 18 %, čo odzrkadľuje obavy investorov z dlhodobého spomalenia rastu.
Z investičného hľadiska čelí General Mills kombinácii slabšieho dopytu, cenovej konkurencie a tlaku na marže. Pokiaľ sa nezlepší spotrebiteľská dôvera alebo sa nestabilizujú objemy predaja, akcie môžu zostať pod tlakom aj v nasledujúcich štvrťrokoch.
GIS.US graf (D1)
Zdroj: xStation5
