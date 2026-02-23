Gilead kupuje Arcellx za 7,8 mld. USD a chce plnú kontrolu nad anito-celom

Gilead Sciences oznámil akvizíciu spoločnosti Arcellx s implikovanou hodnotou vlastného kapitálu 7,8 mld. USD, čím posilňuje expanziu v onkológii a bunkových terapiách. Gilead zaplatí 115 USD za akciu v hotovosti pri uzavretí transakcie a pridá contingent value right (CVR) vo výške 5 USD za akciu viazaný na predajné ciele.
Podmienky transakcie: cena, CVR a načasovanie
115 USD v hotovosti + CVR 5 USD podľa predajných míľnikov
CVR sa vyplatí, ak kumulované globálne čisté tržby z anitocabtagene autoleucelu (anito-cel) dosiahnu aspoň 6,0 mld. USD od uvedenia na trh do konca roka 2029. Gilead uviedol, že už vlastní približne 11,5 % akcií Arcellx.
Uzavretie sa očakáva v 2. kvartáli 2026
Spoločnosti očakávajú uzavretie transakcie v druhom štvrťroku 2026 pri splnení štandardných podmienok vrátane regulačných schválení a tender procesu. Reuters uviedol, že ponuka znamená prémiu 87 % voči predchádzajúcej uzatváracej cene a akcie Arcellx po správe výrazne posilnili v premarkete.
Prečo Gilead Arcellx kupuje
Anito-cel posilňuje bunkovú terapiu pre mnohopočetný myelóm
Kľúčovým aktívom Arcellx je anito-cel – skúmaná chimerická antigénová receptorová T-bunková terapia (CAR-T) zameraná na BCMA (B-cell maturation antigen) pri mnohopočetnom myelóme. Gilead uviedol, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) prijal biologickú registračnú žiadosť (BLA) a stanovil termín rozhodnutia (PDUFA) na 23.
Plné vlastníctvo má urýchliť komercializáciu a odstrániť profit-share
Gilead uviedol, že akvizícia prinesie plnú kontrolu nad anito-celom a odstráni zdieľanie zisku, míľnikové platby a royalty záväzky z pôvodnej spolupráce. Firma zároveň očakáva, že po prípadnom schválení bude transakcia od roku 2028 a ďalej pozitívna pre zisk na akciu.
Čo sledovať ďalej
Tender proces a časová os rozhodnutia FDA
Krátkodobo bude trh sledovať ďalšie kroky tender ponuky a regulačný proces pred očakávaným uzavretím v Q2 2026. V strednodobom horizonte budú kľúčové rozhodnutie FDA o anito-cele a tempo komercializácie, ktoré rozhodne aj o prípadnej výplate CVR.
