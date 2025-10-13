GOLD láme nové rekordy 📈

- Zlato dnes výrazne posilňuje a dosahuje nové historické maximá nad 4 078 USD za uncu, keď si pripisuje viac ako +1,7 %, a to aj napriek krátkodobému rastu akciových indexov po upokojujúcich vyjadreniach Donalda Trumpa.
- Trvalý dopyt po zlate pramení z pretrvávajúcej neistoty ohľadom vyriešenia obchodného sporu medzi USA a Čínou, narastajúcich očakávaní poklesu úrokových sadzieb a pokračujúcich prílevov kapitálu do ETF fondov zameraných na zlato.
- Kroky zo strany Trumpa aj Pekingu zvyšujú globálne riziká a zlato si udržiava pozíciu kľúčového bezpečného aktíva, a to aj v prípade dočasného zlepšenia nálady na akciových trhoch.
GOLD si dnes pripisuje viac než +1,7 %, a to aj napriek tomu, že prezident Trump mierne zmiernil svoju rétoriku ohľadom možného zvýšenia ciel na čínske tovary a na platforme Truth vyjadril nádej na obchodnú dohodu. Napriek silnému odrazu indexových futures z Wall Street po najväčšom výpredaji od apríla, zlato pokračuje v raste a prekonáva hranicu 4 078 USD za uncu.
Investori zostávajú opatrní a vnímajú zlato ako kľúčové zabezpečenie v čase globálnej ekonomickej a geopolitickej neistoty. Ani dočasné upokojenie na trhoch neznížilo záujem o tento kov.
Tento vývoj podporuje aj očakávanie ďalšieho znižovania sadzieb v USA a stále silné prílevy kapitálu do zlatých ETF fondov a nákupy centrálnych bánk. Trumpovo oznámenie o možnosti zavedenia 100% ciel na čínske produkty a exportných reštrikciách pre kľúčový softvér zvyšuje napätie na trhoch. Čínske zintenzívnenie exportných obmedzení na vzácne kovy zároveň zvyšuje riziká v globálnych dodávateľských reťazcoch. Krátkodobé oživenie indexov sa tak ukazuje ako prechodné, zatiaľ čo zlato pokračuje v raste ako bezpečný prístav. Trh tým ukazuje, že mu chýba dôvera v trvalú deeskaláciu – zlato z toho profituje.
Z technického pohľadu GOLD predlžuje najdynamickejší rast od februára a marca 2024 podľa indikátora RSI (14). Cena zlata sa stále drží nad 50-dňovým EMA, čo podčiarkuje silu aktuálneho trendu. Na druhej strane, tento stav trvá už dlhšiu dobu, čo teoreticky naznačuje možnosť korekcie. Na grafe sa ako kľúčová podpora črtá úroveň 3 970 USD za uncu – lokálne minimum zo dňa 10. októbra. Prerazenie tejto zóny by mohlo teoreticky otvoriť priestor pre hlbší pokles smerom k 50-dňovému EMA. Na druhej strane, pretrvávajúca neistota okolo obchodnej vojny či amerického shutdownu spolu s dynamickým trendom môžu ďalej podporovať dlhodobejší nákupný tlak na GOLD. Zdroj: xStation
