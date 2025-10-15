GOLD stúpa o 1,4 % 📈

- Zlato pokračuje v raste nad 4 200 USD za uncu, podporené očakávaniami zmeny politiky Fedu.
- Striebro prekonalo hranicu 52 USD za uncu a ďalej posilňuje v silnom rastovom trende.
- Americký trh práce vykazuje čoraz viac známok oslabenia.
- Predstavitelia Fedu signalizujú možnosť zníženia úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti.
Drahé kovy vrátane zlata dnes prudko rastú a predlžujú prebiehajúci rastový trend.
Zlato sa vyšplhalo nad 4 200 USD za uncu, keď sa relatívne rýchlo zotavilo po krátkej korekcii, ktorá otestovala úroveň 4 100 USD.
V súčasnosti sú za kľúčové úrovne podpory považované hladiny 4 100 a 4 160 USD za uncu, definované cenovým vývojom.
V októbri sa očakáva ďalšie zníženie sadzieb Fedu o 25 bázických bodov.
Dostupnosť kovu na londýnskom trhu zostáva obmedzená, zatiaľ čo spotový dopyt je veľmi silný.
Investori čoraz viac vnímajú drahé kovy ako zaistenie voči znehodnocovaniu mien a dôsledkom rastúcich rozpočtových deficitov – jav známy ako „debasement trade.“
Aj trh so striebrom je ovplyvnený likviditným napätím v Londýne, čo viedlo k rastu referenčných cien nad úroveň futures obchodovaných v New Yorku.
Rozdiel medzi oboma trhmi je približne 1 USD za uncu, pričom ročná miera nákladov na požičanie striebra (pri mesačnej báze) dosiahla v utorok približne 17 % – čo sú historicky vysoké úrovne.
Trhoví účastníci zároveň čakajú na výsledky vyšetrovania americkej administratívy podľa tzv. „sekcie 232“ týkajúcej sa kritických surovín, ako je striebro, platina a paládium.
Toto vyšetrovanie vyvoláva obavy, že by tieto kovy mohli byť znova cielene zdanené, hoci boli v apríli oficiálne vyňaté.
Štyri hlavné drahé kovy si tento rok pripísali pôsobivé zisky – v rozmedzí 60 % až 82 %, a stali sa lídrami komoditného rastu.
Medzi hlavné faktory rastu cien zlata patria nákupy centrálnych bánk, rastúce investície do ETF fondov a znižovanie úrokových sadzieb zo strany Fedu.
Spotový dopyt po tzv. „bezpečných prístavoch“ ďalej poháňajú:
-
Stupňujúce sa obchodné napätie medzi USA a Čínou, obavy o nezávislosť Fedu a riziko ďalšieho shutdownu americkej vlády.
Kľúčovou hnacou silou rastu zostáva agresívne nakupovanie zlata centrálnymi bankami, ktoré vo veľkom nakupujú zlato pri oslabovaní dolára a klesajúcich výnosoch dlhopisov.
Obavy zo zvyšujúceho sa dlhu, klesajúce sadzby zo strany Fedu a ECB a geopolitické napätie vedú investorov k tomu, že zlato znovu vnímajú ako spoľahlivé uchovanie hodnoty.
Rozhodnutie Fedu o sadzbách je naplánované na 29. októbra – očakáva sa zníženie o 25 bázických bodov, ako to naznačila aj nedávna rétorika členky Fedu Susan Collinsovej.
GOLD (časový rámec H1):
Zlato zaznamenalo niekoľko menších korekcií, ale rastový trend, ktorý sa začal začiatkom októbra, zostáva dominantný.
Zdroj: xStation5
Vývoj zlata v čase
Historicky október nebýval pre ceny zlata zvlášť priaznivý. V roku 2022 však cena tohto kovu vzrástla o viac ako 8 %.
Od 1. októbra tohto roka zatiaľ zlato posilnilo približne o 9 %, pričom sa vyšvihlo z 3 850 USD na súčasnú úroveň za uncu.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance
