Goldman Sachs a Nomura očakávajú pokles libry voči euru

- Goldman Sachs predpovedá EUR/GBP na úrovni 0,9200, Nomura na 0,8950 – čo znamená oslabenie libry o 3–6 %.
- Libra je pod tlakom v dôsledku politického škandálu a očakávania znižovania úrokových sadzieb zo strany Bank of England.
- Euro posilňuje vďaka stabilnejšej politike ECB a technickému prelomu nad kľúčové úrovne.
- Riziká pre britskú menu rastú, zatiaľ čo euro sa javí ako atraktívnejšia protistrana v menovom páre.
- Goldman Sachs predpovedá EUR/GBP na úrovni 0,9200, Nomura na 0,8950 – čo znamená oslabenie libry o 3–6 %.
- Libra je pod tlakom v dôsledku politického škandálu a očakávania znižovania úrokových sadzieb zo strany Bank of England.
- Euro posilňuje vďaka stabilnejšej politike ECB a technickému prelomu nad kľúčové úrovne.
- Riziká pre britskú menu rastú, zatiaľ čo euro sa javí ako atraktívnejšia protistrana v menovom páre.
Analytici z Goldman Sachs a Nomura Holdings predpovedajú, že britská libra oslabí na najnižšiu úroveň za posledné tri roky voči euru, a to v dôsledku prehlbujúcej sa politickej nestability vo Veľkej Británii a očakávaného znižovania úrokových sadzieb zo strany Bank of England.
Slabšia libra na obzore
Goldman Sachs očakáva, že menový pár EUR/GBP vystúpi na 0,9200 počas nasledujúcich 12 mesiacov, čo by predstavovalo oslabenie libry o 6 %. Nomura je mierne menej pesimistická, no aj tak predpovedá rast kurzu na 0,8950 do konca apríla, teda oslabenie libry o 3 %. V piatok sa pár obchodoval okolo úrovne 0,8700.
Kombinácia politických a menových tlakov
Libra čelí novému predajnému tlaku po kritike premiéra Keira Starmera za vymenovanie Petera Mandelsona do vysokej funkcie, napriek jeho prepojeniu s kontroverzným finančníkom Jeffreym Epsteinom. Zároveň sa očakáva, že Bank of England pristúpi k znižovaniu sadzieb, pričom posledné hlasovanie menového výboru (5:4) naznačilo holubičí posun v postoji centrálnej banky. Zatiaľ čo libra bola v minulosti podporená relatívne vyššími sadzbami v porovnaní s inými menami G10, táto výhoda je teraz oslabená domácimi politickými krízami, fiškálnymi obavami a zhoršujúcim sa ekonomickým výhľadom.
Euro získava výhodu
Naopak, euro profituje zo zvyšujúcej sa dôvery investorov, keďže ECB minimalizovala obavy z vplyvu silnej meny na infláciu, čím naznačila, že znižovanie sadzieb zatiaľ nie je na programe. To poskytuje spoločnej európskej mene dodatočný priestor na rast. Technický obraz taktiež nahráva euru – pár EUR/GBP prerazil nad 200-dňový kĺzavý priemer okolo 0,86, čo v minulom roku pôsobilo ako silná podpora. V roku 2025 euro voči libre posilnilo o viac než 5 % a trend pokračuje.
Graf EURGBP (H1)
Na hodinovom grafe menového páru EURGBP došlo v posledných dňoch k prudkému rastu, keď kurz prerazil nad EMA 50 (0,8677) aj SMA 100 (0,8652) a dosiahol lokálne maximum pri 0,8712. Tento rast sprevádzalo silné pozitívne momentum, čo potvrdzuje indikátor Momentum, ktorý vystúpil nad hodnotu 99. Aktuálne však vidíme návrat späť k EMA 50, čo môže znamenať technickú korekciu po prekúpení. Kľúčovou technickou úrovňou je hladina 0,8700, ktorej stabilné prerazenie smerom nahor by potvrdilo obrat v strednodobom trende a otvorilo priestor k hladinám 0,876–0,882. Naopak, neudržanie podpory pri 0,8650 by mohlo viesť k návratu k januárovým minimám.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.