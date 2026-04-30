Unilever prekvapil rastom 📈

- Tržby Unileveru v prvom štvrťroku vzrástli o 3,8 %, mierne nad očakávaniami analytikov.
- Rast ťahali najmä rozvíjajúce sa trhy, predovšetkým India, Indonézia a Brazília.
- Severná Amerika zaostala s rastom tržieb iba o 2,1 %, čo môže byť pre investorov varovným signálom.
- Firma ponecháva výhľad bez zmeny, ale čelí tlaku vyšších nákladov, slabšej spotrebiteľskej dôvery a neistote spojenej s konfliktom na Blízkom východe.
Spoločnosť Unilever vykázala za prvý štvrťrok lepší rast tržieb, než očakávali analytici. Výsledky podporil predovšetkým silný dopyt po čistiacich prostriedkoch, pracích detergentoch a mydlách značky Dove na rozvíjajúcich sa trhoch, najmä v Indii, Indonézii a Brazílii. Vďaka tomu sa firme podarilo vyvážiť slabší vývoj v Spojených štátoch, kde spotrebitelia zostávajú opatrnejší a dopyt po niektorých prémiových aj wellness produktoch spomalil.
Základné tržby Unileveru v prvom štvrťroku vzrástli o 3,8 %, čím mierne prekonali očakávania trhu nastavené na 3,7 %. Pozitívnou správou bol aj lepší než očakávaný rast objemov, čo je pre investorov dôležitý signál. V posledných rokoch totiž veľké spotrebiteľské firmy často zvyšovali tržby hlavne vďaka zdražovaniu, zatiaľ čo objemy predaného tovaru boli pod tlakom. Ak sa Unileveru darí predávať viac kusov, naznačuje to stabilnejší a zdravší rast.
Firma zároveň ponechala svoj výhľad bez zmeny. Už vo februári uviedla, že očakáva rast základných tržieb pri spodnej hranici svojho viacročného cieľového pásma 4 až 6 %. Tento opatrný výhľad odráža zložité prostredie, v ktorom sa spotrebiteľské spoločnosti nachádzajú. Inflácia spojená s vojnou v Iráne zhoršuje spotrebiteľskú náladu a zároveň zvyšuje náklady firiem, napríklad na dopravu, energie alebo plastové obaly.
Generálny riaditeľ Fernando Fernandez, ktorý vedie Unilever niečo vyše roka, pokračuje v snahe zjednodušiť štruktúru spoločnosti a viac ju zamerať na segment krásy, starostlivosti o telo a wellbeing. Súčasťou tejto stratégie je aj dohoda z marca, podľa ktorej má Unilever spojiť svoj potravinársky biznis so spoločnosťou McCormick v transakcii v hodnote 44,8 miliardy USD. Cieľom je vytvoriť koncentrovanejšiu firmu s vyšším dôrazom na oblasti, kde Unilever vidí dlhodobo atraktívnejší rast.
Fernandez si zároveň stanovil ambiciózny cieľ navyšovať predané objemy každý rok o 2 %. Kľúčovú úlohu v tejto stratégii majú zohrávať práve rozvíjajúce sa trhy, kde má Unilever silné značky a širokú distribučnú sieť. V Brazílii sa spoločnosti darí obnovovať rast po tom, čo spotrebitelia v minulosti prechádzali k lacnejším alternatívam. Pomohlo okrem iného zníženie cien, po ktorom sa zlepšil predaj pracích prostriedkov a dezodorantov.
Menej priaznivý obraz však prichádza z rozvinutých trhov, najmä zo Severnej Ameriky. Tam tržby vzrástli iba o 2,1 %, čo predstavuje slabšie tempo než v predchádzajúcom roku. Dopyt po prémiových značkách starostlivosti o vlasy a pleť, ako sú K18 a Tatcha, čiastočne vykompenzoval slabší predaj wellbeing produktov. Práve tento vývoj môže byť pre investorov varovaním, pretože rozvinuté trhy boli v minulosti pre Unilever dôležitým zdrojom rastu a vyšších marží.
Analytici preto upozorňujú, že spomalenie v rozvinutých ekonomikách môže predstavovať riziko pre ďalší vývoj. Ak budú spotrebitelia v USA a ďalších bohatších krajinách ďalej obmedzovať výdavky na drahšie produkty, môže to oslabiť výkonnosť segmentov, na ktoré sa chce Unilever do budúcna viac zamerať. Firma tak síce ťaží zo sily v rozvíjajúcich sa krajinách, ale zároveň musí riešiť, ako udržať dynamiku v prémiových kategóriách na vyspelých trhoch.
Ďalším problémom zostávajú rastúce náklady. Konflikt na Blízkom východe môže ďalej zdražiť prepravu, vstupy do výroby aj obaly, čo vytvára tlak na marže. Unilever na túto neistotu reagoval už na konci marca zavedením dočasného zmrazenia náboru, ktoré má trvať niekoľko mesiacov. Tento krok ukazuje, že vedenie firmy sa snaží udržať náklady pod kontrolou, aj keď dopyt v niektorých regiónoch zostáva silný.
Celkovo výsledky Unileveru ukazujú odolnosť jeho portfólia, najmä v kategóriách každodennej spotreby, ako sú mydlá, detergenty a dezodoranty. Silný dopyt na rozvíjajúcich sa trhoch pomáha firme prekonávať slabší vývoj v USA a potvrdzuje, že značky ako Dove alebo pracie prostriedky Unileveru majú stále významnú pozíciu u spotrebiteľov. Pre ďalšie kvartály však bude rozhodujúce, či sa firme podarí udržať rast objemov a zároveň ochrániť marže pred tlakom vyšších nákladov.
Graf ULVR.UK (D1)
Akcie spoločnosti Unilever sa nachádzajú v technicky slabom nastavení. Po výraznom raste z prelomu januára a februára cena vytvorila vrchol nad úrovňou 53 GBP, odkiaľ nasledoval prudký pokles až k oblasti okolo 40,70 GBP. Aktuálne sa akcie obchodujú na cene 42,42 GBP, teda výrazne pod oboma kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na úrovni 45,19 GBP a SMA 100 na hodnote 47,79 GBP, čo potvrdzuje, že krátkodobý aj strednodobý trend zostáva pod tlakom predajcov.
Negatívny technický obraz podporuje aj RSI, ktoré sa pohybuje okolo hodnoty 37,3. To znamená, že akcie sú blízko prepredaného pásma, ale zatiaľ sa v ňom nenachádzajú. Trh tak síce môže byť krátkodobo vyčerpaný po predchádzajúcom prudkom výpredaji, ale zatiaľ neukazuje jasný signál obratu. Slabšie momentum je viditeľné aj z vývoja MACD, ktoré sa stále drží pod nulovou líniou. Napriek tomu možno vidieť mierne zlepšenie, pretože línia MACD sa začína približovať k signálnej línii a histogram zostáva len mierne negatívny.
Z technického hľadiska je teraz kľúčovým supportom oblasť okolo 40,70 GBP, kde sa cena v minulých týždňoch zastavila po silnom prepade. Ak by táto hladina nevydržala, mohol by sa otvoriť priestor na ďalší pokles. Naopak, pre zlepšenie výhľadu by bolo dôležité, aby sa akcie dostali najprv nad oblasť 45 GBP, kde sa nachádza EMA 50, a následne začali testovať SMA 100 okolo 47,80 GBP. Až návrat nad tieto úrovne by naznačil, že predajný tlak sa začína výraznejšie zmierňovať.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
