Graf dňa: BITCOIN 40 % pod nedávnym vrcholom 🚨 Slabnúce fundamenty zvyšujú riziko predajnej špirály 📉

Bitcoin prehlbuje svoje straty uprostred bezprecedentného výpredaja kryptomien a v kľúčovom momente klesol pod kritickú hranicu 70 000 USD (v súčasnosti je nižšie o ~2,4 % na 70 800 USD). Tento prudký pokles je spôsobený viacerými faktormi, medzi ktoré patrí vyčerpanie „AI Trade“, „jestvujúci“ obrat signalizovaný nomináciou Kevina Warsha na post predsedu Fedu a kolaps „inštitucionálnej bezpečnostnej siete“ uprostred zrýchľujúcich sa odlevov ETF.
BITCOIN sa nachádza v silnej fáze poklesu a od svojho októbrovej vrcholy stratil približne 42 %. Cena prekonala kľúčové úrovne podpory a v súčasnosti sa obchoduje okolo úrovne 71 150 USD, pričom osciluje v blízkosti psychologickej bariéry 70 000 USD. MACD vykazuje silný medvedí trend, pričom histogram je hlboko pod nulovou čiarou. Trvalý pohyb pod hranicou 70 000 USD by mohol otvoriť cestu k testovaniu úrovne 68 000 USD (žltá zóna) alebo dokonca dlhodobej podpory na úrovni 54 000 USD. Zdroj: xStation5
Koniec „AI obchodovania“ tlmí chuť riskovať
Kryptomeny sú primárne ovplyvnené globálnym poklesom chuti riskovať, ktorý vyvolala prudká korekcia technologických akcií. Obavy z investícií spoločnosti Microsoft, sklamanie z prognóz AMD a 285-miliardový pokles kapitalizácie Wall Streetu po debute jazykového modelu Claude AI spoločnosti Anthropic slúžia ako katalyzátory krízy v dlhoročnom AI obchodovaní. Investori sa zjavne unavili trendom „kúpiť všetko“ a preorientovali sa na presun kapitálu do istejších víťazov AI pretekov. Výsledná panika ohľadom súčasných ocenení efektívne prehĺbila pokles kryptomien, ktorý Bitcoin zaznamenáva od októbra 2025.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Nominácia Warsha signalizuje disciplínu
Okrem všeobecného sentimentu je hlavným fundamentálnym motorom medvedieho trendu nominácia Kevina Warsha na post nového predsedu Federálneho rezervného systému. Hoci Warsh vyjadril pro-kryptomenové názory a uznal miesto bitcoinu v mnohých portfóliách, trh sa zameral na jeho celkový postoj k „menovej disciplíne“ a jeho kritiku veľkej bilancie Fedu. Vzhľadom na pokračujúci pokles likvidity a rast reálnych úrokových sadzieb (keďže Warsh je vnímaný ako „jestřáb“) môže bitcoin v porovnaní s americkým dolárom alebo štátnymi dlhopismi strácať na atraktivite. Na druhej strane stojí za zmienku významná zmena Warshovej rétoriky týkajúcej sa úrokových sadzieb, konkrétne jeho komentáre, že v prostredí nízkych úrokových sadzieb môže dôjsť k poklesu inflácie, ak bude sprevádzaný primeraným rastom produktivity.
Fed v rokoch 2023 až 2025 postupne znižoval svoju bilanciu (celkové aktíva) a na konci minulého roka ukončil kvantitatívne sprísňovanie (QT). Kevin Warsh však môže lobovať za ďalšie znižovanie bilancie, čo by mohlo obmedziť likviditu. Zdroj: Fed St. Louis
Inštitucionálne základy sa topia
Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil, že federálna vláda nemá právomoc nakupovať alebo zachraňovať kryptomeny, čím naznačil, že pre digitálne aktíva neexistuje žiadna systémová „bezpečnostná sieť“. Jeho vyjadrenia ochladili očakávania týkajúce sa politickej podpory, posilnili regulačné hranice a zvýšili vnímanie rizika kryptomien. Investori boli tak nútení prehodnotiť miesto tokenov vo finančnom systéme a opraviť svoje očakávania týkajúce sa potenciálnej inštitucionalizácie bitcoinu.
Okrem toho trend „ETF bull run“ slabne a investičné fondy bitcoinu už nejaký čas zaznamenávajú len odlev kapitálu. Kľúčovou otázkou je priemerná cena, za ktorú fondy kryptomenu nadobudli, ktorá je v mnohých prípadoch vyššia ako súčasná hodnota. To vytvára skutočné riziko nútených likvidácií, keďže manažéri rizík, ktorí sú povinní podávať správy pomocou metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty, môžu nariadiť predaj s cieľom znížiť straty. Takýto mechanizmus by podnietil samonapĺňajúcu sa špirálu poklesu a narušil prevládajúcu dôveru v bitcoin ako stabilný základ pre firemné pokladnice.
Zdroj: XTB Research
