Graf dňa – Ethereum (09.10.2025)

- Ethereum klesá o 4 % a prepadá sa pod EMA50; prílevy do Ethereum ETF zostávajú pod úrovňou Bitcoin ETF
- Nadácia Ethereum plánuje zamerať sa na súkromie, zatiaľ čo partnerstvo ConsenSys so spoločnosťou SWIFT sa sústredí na nový štandard ISO20022
- Šance na ďalšie znižovanie sadzieb v USA rastú, čo by mohlo strednodobo podporiť ETH
Ethereum dnes klesá o viac než 4 %, pod tlakom silnejšieho amerického dolára, slabnúceho momenta Bitcoinu a opatrnejšej nálady na amerických akciových trhoch.
Druhá najväčšia kryptomena sveta by mohla obnoviť uptrend, ak zlato a Bitcoin opäť stratia dynamiku, čo by mohlo viesť k rotácii späť do rizikovejších aktív vzhľadom na rastúce očakávania zníženia sadzieb v USA a stále „rozumnú“ nádej na mäkké pristátie ekonomiky.
Na rozdiel od Bitcoinu ponúka Ethereum možnosť stakingu, čo by mohlo prilákať kapitál v prostredí s nižšími výnosmi a sadzbami.
Spoluzakladateľ Etherea Joe Lubin oznámil v relácii Bloomberg Crypto partnerstvo medzi ConsenSys a SWIFT na vývoj spoločnej účtovnej knihy na báze blockchainu.
Tento systém má integrovať nový komunikačný štandard ISO 20022, ktorý nahrádza doterajšiu infraštruktúru SWIFT, s blockchainom Etherea, čo by mohlo zvýšiť využiteľnosť ETH pri transakciách.
Medzitým Ethereum Foundation predstavila vytvorenie 47-členného tímu zameraného na zlepšenie súkromia v blockchaine – vrátane súkromných transakcií a riešení digitálnej identity.
Údaje o ETF ukazujú výrazný rozdiel v tokoch kapitálu: Bitcoin ETF včera prilákali viac ako 440 miliónov USD, zatiaľ čo fondy založené na Ethereu len 67,4 milióna USD.
Zatiaľ čo ETHA od BlackRock zaznamenal čisté prílevy vo výške 147 miliónov USD, fondy FETH od Fidelity a ETHE od Grayscale vykázali odlevy 63,1 milióna USD a 16,7 milióna USD.
Ethereum (denný interval)
Cena ETH klesla pod 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) blízko 4 370 USD.
RSI sa pohybuje okolo úrovne 50, čo naznačuje otvorený priestor pre ďalší pohyb oboma smermi.
Avšak RSI aj MACD od júla klesajú, čo naznačuje slabnúce nákupné momentum v blízkosti historických maxím.
Zdroj: xStation5
V posledných týždňoch Ethereum kopíruje vývoj indexu Russell 2000, ktorý sleduje americké spoločnosti citlivejšie na zmeny úrokových sadzieb.
Graf zobrazuje formáciu „šálka s uškom“ – býčí pokračovací pattern, ktorý často predchádza prerazeniu smerom nahor.
Podľa údajov CME FedWatch je aktuálne takmer 96 % pravdepodobnosť ďalšieho zníženia sadzieb o 25 bázických bodov na zasadnutí Fedu 29. októbra, a 82 % pravdepodobnosť ďalšieho zníženia v decembri.
Zdroj: xStation5
