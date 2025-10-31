Graf dňa – EURUSD (31. 10. 2025)

- Menový pár EUR/USD sa obchoduje okolo úrovne 1,15270 USD za euro a je pod tlakom v dôsledku rozdielov v menovej politike medzi ECB a Fedom, ako aj kvôli uzavretiu americkej vlády.
- Finálne inflačné dáta z eurozóny v kombinácii so slabými cenovými tlakmi vo Francúzsku naznačujú, že ECB si pravdepodobne udrží svoju aktuálnu politiku minimálne do konca roka, čo podporuje euro.
- Fed zatiaľ nepotvrdil ďalšie zníženie sadzieb v decembri, čo spolu s fiškálnou neistotou v USA posilňuje dolár a ovplyvňuje krátkodobú dynamiku EUR/USD.
- Menový pár EUR/USD sa obchoduje okolo úrovne 1,15270 USD za euro a je pod tlakom v dôsledku rozdielov v menovej politike medzi ECB a Fedom, ako aj kvôli uzavretiu americkej vlády.
- Finálne inflačné dáta z eurozóny v kombinácii so slabými cenovými tlakmi vo Francúzsku naznačujú, že ECB si pravdepodobne udrží svoju aktuálnu politiku minimálne do konca roka, čo podporuje euro.
- Fed zatiaľ nepotvrdil ďalšie zníženie sadzieb v decembri, čo spolu s fiškálnou neistotou v USA posilňuje dolár a ovplyvňuje krátkodobú dynamiku EUR/USD.
Menový pár EUR/USD sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 1,15270 USD za euro. Trh je pod tlakom najmä kvôli rozdielom v menovej politike Európskej centrálnej banky a amerického Fedu.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje EUR/USD?
Dolár zostáva relatívne silný po nedávnom znížení sadzieb Fedom o 25 bázických bodov. Centrálna banka však naznačila možnosť pozastavenia ďalších redukcií, čo posilnilo americkú menu a obmedzilo zisky eura. Investori očakávajú, že Fed bude pred prijatím ďalších rozhodnutí dôkladne analyzovať prichádzajúce ekonomické údaje.
V eurozóne sa pozornosť trhu sústreďuje na najnovšie makroekonomické dáta. Predbežné inflačné údaje za október ukázali medziročný rast CPI na úrovni 2,1 %, pričom jadrová inflácia dosiahla 2,4 % y/y. Tieto výsledky sú v súlade s očakávaniami analytikov a naznačujú, že ECB pravdepodobne ponechá svoju politiku bez zmien aspoň do konca roka.
Vo Francúzsku boli zverejnené údaje o inflácii a priemyselnej výrobe. Ročná inflácia klesla na 0,9 % a mesačné cenové zmeny boli minimálne. Slabé cenové tlaky znižujú potrebu zvyšovania úrokových sadzieb, čo podporuje stabilitu menovej politiky ECB a tým aj euro.
Dáta z Francúzska a eurozóny ako celku sú pre menový pár EUR/USD dôležité, pretože formujú očakávania trhu ohľadom budúcej politiky ECB a môžu podporiť spoločnú menu v prostredí rastúcej globálnej neistoty.
Zároveň opatrnosť Fedu a chýbajúce potvrdenie ďalších znížení sadzieb v USA udržiavajú dolár v nestabilite, čo ovplyvňuje krátkodobú dynamiku výmenného kurzu EUR/USD.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street
US100: Nedobytná bašta rastu na Wall Street❓
Livestreamy XTB tento týždeň
BREAKING: EURUSD posilňuje po údajoch ISM z USA 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.