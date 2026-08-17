Graf dňa: EURUSD smeruje k 1,1600! Končí obdobie silného dolára?

Menový pár EURUSD po víkende obnovuje dynamický rast (+0,3 %) a prvýkrát za dva mesiace sa približuje k psychologickej hranici 1,1600. Trh čoraz výraznejšie znižuje očakávania týkajúce sa jastrabej politiky Fedu a geopolitická prémia dolára sa po sérii neuspokojivých amerických údajov vytráca.
Technická analýza: EURUSD (D1)
Po spomalení v prvej polovici augusta sa EURUSD pokúša preraziť z konsolidácie a dostáva sa nad 100-dňový a 10-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100 / tmavofialová; EMA10 / žltá). Od piatka pár posilnil takmer o 0,6 % a začína testovať júnovú rezistenciu. RSI sa približuje k prekúpenému pásmu (teda nad 70; aktuálne je na úrovni 65), čo môže obmedziť rast nad psychologickú hranicu 1,1600, najmä vzhľadom na absenciu ďalších makroekonomických katalyzátorov (inflácia v eurozóne bude zverejnená až v stredu, PMI v piatok).
Dnešná seansa bude kľúčová. Uzavretie nad 1,1600 by malo potvrdiť novovznikajúci uptrend, a to aj v prípade nepravdepodobných negatívnych prekvapení pre euro (výrazne slabší HICP alebo PMI oproti očakávaniam). Ak sa naopak kurz vráti smerom k piatkovému záveru, ďalšie oslabovanie dolára bude závisieť od nadchádzajúcich signálov z americkej ekonomiky a EURUSD by sa mal naďalej pohybovať v pásme 1,1550–1,1600.
Zdroj: xStation5
Očakávania týkajúce sa Fedu hľadajú nové minimum
Hlavným katalyzátorom rastu EURUSD je pokles očakávaní týkajúcich sa zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Posledné dva týždne priniesli sériu slabších makroekonomických údajov, ktoré ubrali argumenty jastrabom vo Fede pre ďalší rast sadzieb. Zamestnanosť mimo poľnohospodárstva (NFP) v júli nečakane klesla približne o 20 tis. pracovných miest, jadrová inflácia sa dostala na najnižšiu úroveň od roku 2021 a spotrebiteľ stratil dynamiku pre zvýšené ceny na čerpacích staniciach, čo sa prejavilo nečakaným medzimesačným poklesom maloobchodných tržieb o 0,6 %.
Americká inflácia spomaľuje tak na strane spotrebiteľských cien (CPI), ako aj na strane cien výrobcov (PPI). Dôležité je, že spomaľovanie rastu cien sa týka aj menej volatilných sektorov, ktoré sú menej citlivé na výkyvy cien ropy (jadrová inflácia, spodný panel). Zdroj: XTB Research, údaje Macrobond
Po týchto udalostiach sa trh, ktorý pôvodne za Fed odvádzal „špinavú prácu“ sprísňovaním finančných podmienok napriek nezmeneným úrokovým sadzbám (vyššie výnosy, korekcia na akciovom trhu), úplne otočil a prešiel do ofenzívy. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka 2026 odvodená zo swapov počas týždňa klesla z prakticky istej úrovne na 85 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb, ktoré bolo predtým plne započítané, teraz klesla pod 30 %.
K zmene došlo aj na dlhopisovom trhu. Výnos desaťročných amerických štátnych dlhopisov je o 7 bázických bodov nižšie než na maximách z konca júla a opätovné rozširovanie výnosového diferenciálu medzi Nemeckom a USA v prospech eura poslúžilo ako odrazový mostík pre EURUSD.
Očakávaná trajektória zvyšovania úrokových sadzieb v USA klesá (teraz: červená, pred týždňom: modrá, pred 4 týždňami: sivá). Graf ukazuje počet zvýšení sadzieb, ktoré trh započítava pre jednotlivé zasadnutia Fedu. Prvé plné zvýšenie sadzieb je teraz započítané až na január 2027. Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg
Výnosový diferenciál medzi nemeckými a americkými 10-ročnými dlhopismi (spodný panel, červená) poskytol podporu ďalšiemu rastu EURUSD. Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg
Trh obmedzuje medvedie pozicionovanie na EURUSD
Popri pohyboch na spotovom trhu dochádza k výraznému preskupeniu aj na trhu derivátov, čo signalizuje zmenu dlhodobého sentimentu investorov voči hlavnému menovému páru. Hoci čisté špekulatívne pozície podľa údajov CFTC stále ukazujú prevahu short pozícií, opčný trh vykazuje výrazný pokles prémie, ktorú investori platia za zaistenie proti poklesu EURUSD.
Dôvodom je predovšetkým presun pozornosti trhu od ropy smerom k Fedu a domácim makroekonomickým údajom. Navyše, hoci sa Brent stále obchoduje v blízkosti 90 USD za barel, volatilita cenových pohybov klesla a ECB, ktorá je citlivejšia na riziká spojené s cenami energií, nielen ropy, ale aj zemného plynu, má v súčasnosti viac argumentov na zvyšovanie sadzieb než Fed.
Štandardizovaný spotový kurz EURUSD (modrá) a Real Skew (oranžová). Záporné hodnoty SKEW znamenajú, že trh platí vyššiu prémiu za zaistenie proti poklesu EURUSD. Vojna na Blízkom východe stiahla tento ukazovateľ výrazne pod nulu, čo zvýraznilo asymetrické geopolitické riziko v prospech dolára, a to aj napriek tomu, že ECB zostáva jastrabejšia než Fed. Počas uplynulého týždňa však táto prémia výrazne klesla a ukazovateľ sa vracia smerom k nule. Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg
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