Graf dňa: STRIEBRO opäť prudko rastie 📈 Prémiová cena v Šanghaji signalizuje silný dopyt

Futures na striebro opäť dynamicky rastú – o ďalších 6,5 % – a dostávajú sa späť nad úroveň 110 USD, napriek včerajšiemu technickému varovnému signálu (obrátené kladivo). Drahé kovy naďalej profitujú z obnoveného obchodného napätia, pričom bezprecedentný dopyt z Číny ďalej podporuje rekordné ocenenia.
Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa STRIEBRO?
- Trumpove clá sa vracajú: Prezident USA Donald Trump sa vracia k obchodnej taktike cukru a biča, keď opäť vydáva nové colné hrozby voči obchodným partnerom Ameriky. Vyostrená rétorika zvyšuje geopolitickú rizikovú prirážku a spôsobuje presun kapitálu do reálnych aktív na úkor mien a dlhopisov.
- Hrozby voči Kanade: Diplomatické zblíženie medzi Čínou a Kanadou vyvolalo zo strany Trumpa hrozbu 100 % cla na všetky kanadské výrobky, ak krajina neuzavrie úplnú obchodnú dohodu s Čínou. Kanadský premiér Mark Carney označil tento krok za blaf, ktorého cieľom je nastaviť rámec pre dohodu o voľnom obchode medzi USA a Kanadou.
- Zvýšenie ciel voči Južnej Kórei: Popri Kanade sa Trump zameral aj na Južnú Kóreu, ktorej legislatíva zatiaľ neratifikovala vlani podpísanú obchodnú dohodu s USA. Z tohto dôvodu Trump zvýšil odvetné clá – vrátane ciel na autá, drevo a farmaceutiká – z 15 % na 25 %. Napriek tomu kórejský akciový trh posilnil, pričom sa očakáva, že ratifikácia prebehne vo februári.
- Ceny v Číne prudko rastú: Kontrakty na striebro v Číne dnes prekonali 125 USD, čo je výrazne nad úrovňou 112 USD v USA. Rastúca cenová prirážka v Šanghaji oproti burze Comex signalizuje napätie v globálnych dodávkach a potvrdzuje, že fyzický dopyt z Číny je hlavným fundamentálnym motorom aktuálneho trendu. Podporujú to aj exportné údaje – vývoz striebra z Číny v roku 2025 dosiahol 16-ročné maximum.
- Špekulatívne obchodovanie zvyšuje volatilitu v tenkom trhu: Trh s futures na striebro má oveľa nižšiu likviditu ako zlato (denný obrat v Londýne je približne päťkrát menší), čo znamená, že nové špekulatívne pozície majú neprimeraný vplyv na cenu. Krátkodobí obchodníci s momentum stratégiami a investori používajúci striebro ako makro hedge zvyšujú volatilitu a urýchľujú rastové prielomy.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovmi❓ STRIEBRO kleslo o viac než 33 % za jediný deň 🚨
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napätia aj valuácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.