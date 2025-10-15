Graf dňa: US100 (15.10.2025)

- US100 sa odráža o približne 0,9 % po včerajšom výpredaji.
- Impulzom na rast bol včerajší prejav predsedu Fedu, ktorý trhy vnímali ako holubičí.
- Výsledky ASML a investičný plán OpenAI poskytujú ďalšiu podporu technologickému sektoru.
Futures na Nasdaq 100 sa odrážajú o približne 0,9 % po včerajšom výpredaji, ktorý bol do veľkej miery spôsobený rastúcim obchodným napätím medzi Čínou a USA. Trh však rýchlo presunul pozornosť od obchodných obáv späť k rastu po tom, čo nedávny prejav predsedu Fedu posilnil očakávania ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA.
Optimizmus podporujú aj výsledky kľúčových spoločností a nové vývoja v technologickom sektore.
Kontrakt US100 dnes prerazil nad 100- a 30-periódový exponenciálny kĺzavý priemer na H4 grafe (EMA100 – tmavofialová, EMA30 – svetlofialová), čím vymazal všetky straty zo včerajšej seansy.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje US100?
Počas včerajšieho prejavu sa Jerome Powell významne venoval rastúcim rizikám oslabeného trhu práce, čo trhy vnímali ako holubičí signál naznačujúci ďalšie možné zníženie úrokových sadzieb v USA.
Swapový trh už predtým započítal 25-bodové zníženie sadzieb v októbri s takmer 100 % pravdepodobnosťou, no neformálne potvrdenie od predsedu Fedu pomohlo ukotviť očakávania a vyvolalo optimizmus na akciovom trhu.
Powell zdôraznil, že Fed nemôže konať príliš rýchlo v záverečnej fáze boja proti inflácii. Napriek tomu spomaľujúci dopyt po práci a problémy so zamestnávaním vyplývajúce z migračnej politiky predstavujú výrazné riziko pre rast, čo podľa neho naznačuje potrebu postupného uvoľňovania menovej politiky.
Podpora zo sektora technológií:
Výsledky ASML potvrdzujú silný investičný dopyt po AI infraštruktúre, čo podporuje technologické akcie, najmä polovodiče, napriek pretrvávajúcim špekuláciám o možnej AI bubline.
Spoločnosť oznámila objednávky v objeme €5,4 miliardy (oproti očakávaným €4,9 miliardy), čo potvrdzuje rastúcu klientsku základňu zavádzajúcu AI technológie.
Podiel predaja v Číne sa výrazne zvýšil (z 27 % na 42 %), čo zdôrazňuje rastúcu úlohu Číny v oblasti AI, ale aj riziká vyplývajúce z obchodného napätia medzi USA a Čínou, ktoré by mohli obmedziť technologický obchod alebo prístup ku kľúčovým materiálom.
OpenAI a biliónový plán:
OpenAI predstavila päťročný investičný plán v hodnote viac ako 1 bilión dolárov, zameraný na vývoj pokročilej AI infraštruktúry a rozšírenie produktov a služieb.
Stratégia zahŕňa nové zdroje príjmov, nástroje pre podniky a e-commerce, autonómnych AI agentov a technológie na generovanie videí, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú partnerstvá s AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle.
Dohody zahŕňajú 10 GW výpočtového výkonu a výstavbu dátových centier v hodnote $300 miliárd, ako aj globálny projekt Stargate.
OpenAI očakáva príjmy až $13 miliárd ročne a rast počtu predplatiteľov služby ChatGPT.
