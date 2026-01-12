Graf dňa – USDIDX (12.01.2026) 🏛️

Politická vojna o Fed podkopáva dôveryhodnosť amerických inštitúcií a dolár sa stáva jej prvou obeťou. Vyšetrovanie prokurátorov voči Jeromeovi Powellovi a hrozba obžaloby za údajne zavádzajúce svedectvo o nákladnej renovácii budov Fedu sú v podstate pokusom o zastrašenie centrálnej banky, čím sa podkopáva dôvera v nezávislosť americkej menovej politiky. Powell sám otvorene tvrdí, že ide len o zámienku – podľa neho ide o to, či budú sadzby určované na základe dát alebo pod politickým tlakom prezidenta, čo znie ako výstražný signál pre investorov.
Niet divu, že kapitál smeruje do bezpečných prístavov: zlato prekonáva rekordy, švajčiarsky frank posilňuje a dolár po nedávnej rely oslabuje. Pre devízový trh ide o signál, že prémia za americkú inštitucionálnu stabilitu bola oslabená politikou namierenou proti šéfovi Fedu.
Tento fundamentálny kontext len zvyšuje tlak na dolár. Na jednej strane ekonomika naďalej vykazuje známky relatívnej sily – nezemědelská zamestnanosť sa stabilizuje, nezamestnanosť mierne klesá a Sahmovo pravidlo už nenaznačuje recesiu, takže Fed nemá naliehavú potrebu ďalej znižovať sadzby. Na druhej strane sa Biely dom pokúša obísť centrálnu banku: návrhy ako nákup MBS v hodnote 200 miliárd USD agentúrami Fannie a Freddie alebo obmedzenie poplatkov za kreditné karty na 10 % sú de facto formou kvázi-kvantitatívneho uvoľňovania (QE) a fiskálneho a politického zásahu do oblastí, ktoré tradične spadali pod Fed.
Trh preto vníma kombináciu: tvrdšiu trajektóriu úrokových sadzieb, rastúce inflačné očakávania a čoraz „kreatívnejšiu“ predvolebnú politiku Donalda Trumpa – od útokov na Powella a Lisu Cookovú až po snahy o vojenské a fiškálne „víťazstvá“ pred voľbami.
V takomto prostredí dolár už nie je jednoznačným kráľom G10, pretože investori začínajú zohľadňovať nielen sadzby a dáta, ale aj riziko, že menová politika sa stane nástrojom politického riadenia.
Na začiatku týždňa dolárový index USDIDX klesol pod 100-dňový kĺzavý priemer EMA (fialová krivka v grafe) a aktuálne testuje 50-dňový EMA (modrá krivka v grafe).
Pokiaľ sa index nevráti nad piatkové maximá, bude na grafe technicky prevládať klesajúci trend.
RSI pre 14-dňový priemer sa vracia k úrovni okolo 54 bodov.
Zdroj: xStation
