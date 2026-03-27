Graf dňa: USDJPY na rázcestí. Zasiahne vláda?

USDJPY zostáva pod silným tlakom a obchoduje sa v pásme 159,50–159,80, blízko psychologickej hranice 160,00. Súčasný cenový vývoj je ovplyvnený kombináciou sily dolára, obáv z možnej intervencie japonskej vlády a makroekonomických aj geopolitických faktorov.
Zdroj: xStation5
Čo ovplyvňuje pohyb USDJPY?
Sila dolára a globálne napätie
USDJPY podporuje celková sila amerického dolára. Investori vnímajú dolár ako bezpečný prístav v čase rastúceho geopolitického napätia na Blízkom východe a neistoty na komoditných trhoch. Silný dopyt po USD obmedzuje priestor na posilnenie jenu, najmä v prostredí globálnej neistoty a zvýšenej averzie k riziku.
Riziko intervencie japonských úradov
Japonské úrady čoraz častejšie naznačujú pripravenosť zasiahnuť, ak USDJPY prekročí úroveň 160,00. Cieľom prípadnej intervencie je chrániť japonský export a stabilizovať ekonomiku. Silný dolár zvyšuje náklady na dovoz a môže posilňovať inflačné tlaky v Japonsku. Intervencie slúžia ako nástroj úradov na riadenie nadmerných výkyvov meny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť obchodnú bilanciu a stabilitu finančných trhov.
Menová politika
Bank of Japan pokračuje vo svojej ultra uvoľnenej politike a dlhodobo udržiava nízke úrokové sadzby. Zároveň zostávajú sadzby v USA na zvýšených úrovniach, čo rozširuje výnosový diferenciál medzi USD a JPY a podporuje ďalšiu silu dolára voči jenu. Táto divergencia v menovej politike robí dolár v krátkodobom aj strednodobom horizonte pre investorov atraktívnejším a udržiava tlak na rast USDJPY.
Ceny energií a obchodná bilancia Japonska
Japonsko je výrazne závislé od dovozu ropy a plynu. Rast cien energií zvyšuje náklady na dovoz, zhoršuje obchodnú bilanciu a obmedzuje rastový potenciál ekonomiky. Vyššie ceny komodít zároveň zvyšujú inflačné tlaky a riziko menovej nestability. V tomto kontexte môže kombinácia silného dolára a vysokých cien komodít ďalej oslabovať jen a držať USDJPY blízko rekordných úrovní.
Záver
USDJPY zostáva citlivý na kombináciu sily dolára, signálov o možnej intervencii japonských úradov a vonkajších faktorov, ako sú ceny energií a geopolitické napätie. Silné momentum dolára a možné kroky japonskej vlády obmedzujú priestor na stabilný rast nad úroveň 160,00.
