H&M stavia na vláknach z CO2, zatiaľ čo Rubi škáluje textilnú technológiu zo zachyteného uhlíka

H&M spolupracuje so startupom Rubi na premene zachyteného oxidu uhličitého na umelé celulózové vlákna, čím rozširuje svoje materiálové stávky v rámci stratégie udržateľnosti. Rubi uvádza, že jeho enzymatický proces dokáže premieňať CO2 na celulózu pre vlákna ako lyocell a viskóza, zatiaľ čo H&M už startup podporilo prostredníctvom H&M Group Ventures.
Ako technológia funguje
Rubi uvádza, že používa kaskádu enzýmov na spracovanie odpadového CO2 na celulózu, pričom výstup je určený pre odvetvia, ktoré už celulózové vstupy používajú. Podľa TechCrunch firma buduje demonštračný výrobný systém, ktorý má produkovať desiatky ton materiálu, a materiál už testovala s 15 pilotnými partnermi vrátane H&M, Patagonie a Walmartu.
Prečo je to pre H&M dôležité
Pre H&M toto partnerstvo zapadá do širšej snahy znížiť stopu materiálového mixu a obmedziť závislosť od konvenčných surovín. Firma uvádza, že do roku 2030 chce, aby 100 % jej materiálov bolo buď recyklovaných, alebo udržateľne získavaných, pričom jej posledná aktualizácia k materiálom ukazuje, že podiel recyklovaných materiálov v roku 2024 dosiahol 29,5 % a podiel recyklovaných alebo udržateľne získavaných materiálov 89 %.
Tento krok je dôležitý aj preto, že umelé celulózové vlákna, ako je viskóza, sa tradične vyrábajú z drevnej buničiny. Argument Rubi je, že celulóza vyrobená zo zachyteného uhlíka by mohla ponúknuť alternatívu s nižšou spotrebou zdrojov, pričom startup uvádza, že jeho proces využíva prakticky nulovú spotrebu vody a pôdy.
Kľúčovým testom zostáva škálovanie
Rubi podľa TechCrunch nedávno získalo 7,5 milióna USD na ďalšiu fázu rozvoja a uzavrelo nezáväzné off-take dohody v hodnote viac ako 60 miliónov USD. Ďalšou otázkou pre trhy bude, či sa technológii podarí posunúť z pilotného overenia k spoľahlivej priemyselnej výrobe pri konkurencieschopných nákladoch.
To je dôležité aj pre širší módny priemysel. Reuters uviedol, že móda sa podieľa približne 2 % až 8 % na globálnych emisiách, zatiaľ čo H&M cieli do roku 2030 na zníženie emisií Scope 1, 2 a 3 o 56 % oproti východiskovému roku 2019. Investori teraz budú sledovať, či nové materiálové platformy ako Rubi dokážu pomôcť módnym značkám s dekarbonizáciou vo veľkom meradle, a nie iba v malých pilotoch.
Články:
Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉
FedEx hlási silný dopyt a vyšší zisk. Akcie letia nahor ✈️
Unilever smeruje k veľkej premene: predá potravinársku divíziu McCormicku? 🍴
Súboj gigantov Google vs. Microsoft. Kto bude viťazom AI boomu?
