HSBC výrazne zvýšila výhľad cien striebra

HSBC po novom očakáva priemernú cenu striebra v roku 2025 na úrovni 38,56 USD (pôvodne 35,14 USD)
Pre rok 2026 výhľad vzrástol na 44,50 USD, pre rok 2027 na 40 USD
V roku 2025 sa očakáva volatilný vývoj v pásme 45–53 USD
V roku 2026 by ceny mohli kulminovať v 1. polroku, následne sa očakáva pokles v dôsledku vyššej ponuky a stabilizácie trhu
Banka HSBC v stredu revidovala smerom nahor svoju priemernú cenovú prognózu pre striebro na rok 2025, a to z pôvodných 35,14 USD na 38,56 USD za uncu. Tento krok odôvodnila kombináciou očakávane vysokých cien zlata, obnoveným záujmom investorov o drahé kovy a očakávanou zvýšenou volatilitou trhu.
Zároveň banka navýšila svoje odhady aj pre ďalšie roky. Pre rok 2026 po novom počíta s priemernou cenou 44,50 USD (predtým 33,96 USD) a pre rok 2027 s cenou 40 USD (oproti predchádzajúcim 31,79 USD). HSBC ďalej upozorňuje, že v priebehu zvyšku roka 2025 očakáva široké cenové pásmo medzi 45 až 53 USD za uncu, čo by znamenalo výrazne vyššiu volatilitu, než na akú bol trh doteraz zvyknutý.
V roku 2026 by malo dôjsť k podobnému vývoju – v prvej polovici roka môžu ceny kulminovať, potom sa očakáva postupné ochladenie trhu. Na to by mal mať vplyv najmä rast zásob v Londýne, upokojenie cien zlata a väčšia dostupnosť fyzického striebra.
Zvýšený výhľad HSBC podčiarkuje rastúci optimizmus ohľadom drahých kovov v prostredí neistej geopolitickej situácie, menovej politiky a štrukturálneho dopytu po striebre z priemyselných sektorov – najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov a elektromobility.
Graf Silver (H4)
Cena striebra pokračuje v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchoduje na úrovni 48,99 USD. Trh je momentálne vo fáze dynamického rastu, ktorý je podporený silnou technickou konfiguráciou. Cena sa drží vysoko nad kĺzavými priemermi – EMA 50 je na úrovni 47,27 USD a SMA 100 na 45,34 USD. Tento rozostup potvrdzuje býčiu dominanciu a silné momentum. Momentum dosahuje hodnotu 103,4, čo je ďalšie potvrdenie o pretrvávajúcej nákupnej sile. Tiež Williams %R sa nachádza tesne pri hranici -5, teda v oblasti prekúpenosti, čo môže signalizovať krátkodobé spomalenie rastu alebo konsolidáciu. Z pohľadu objemov možno pozorovať zvýšenú aktivitu, ktorá podporuje aktuálny rast. Trh tak môže smerovať k otestovaniu hranice 50 USD, ktorá by mohla zohrať rolu ďalšej významnej rezistencie.
Celkový technický obraz zostáva jednoznačne býčí a ak nedôjde k náhlemu obratu alebo výberu ziskov, možno očakávať pokračovanie v raste. Kľúčovú podporu predstavuje oblasť okolo 47 USD, kde sa nachádza EMA 50, ktorej prielom by mohol zmeniť krátkodobý sentiment.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.