Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:35 · 8. októbra 2025

Technická analýza DE40 (08.10.2025)

  • Nemecký index testuje historické maximum
  • Porastie nemecký akciový index ešte vyššie?
  • Technická analýza DE40 podľa metodiky Overbalance

Nemecký akciový index DAX 40 zostáva v dlhodobom rastovom trende. Na dennom grafe (D1) sa cene podarilo preraziť nad 100-denný kĺzavý priemer (modrá čiara) po období konsolidácie. Zároveň prekonala rezistentnú zónu okolo 23 900 bodov, čo zrýchlilo rast a posunulo index nad líniu vedenú cez nedávne maximá.

Aktuálne sa cena zastavila tesne pod oblasťou rezistencie pri 24 700 bodoch – úroveň, ktorá bola v posledných dňoch už testovaná a je testovaná opäť. Ak sa trhu podarí preraziť nad túto zónu, rastový trend by mohol pokračovať smerom k vonkajším Fibonacciho expanzným úrovniam, meraným od poslednej výraznejšej korekcie – konkrétne k hodnotám 127,2 % a 161,8 %.

Na druhej strane, ak sa objaví medvedí signál, nemožno vylúčiť korekčný pohyb späť k predtým prerazenej trendovej línii, vedenej cez posledné maximá (oranžová čiara). Tento scenár však nie je základným očakávaním, vzhľadom na dominantný dlhodobý rastový trend.

Zdroj: xStation5

