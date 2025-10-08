Technická analýza DE40 (08.10.2025)

- Nemecký index testuje historické maximum
- Porastie nemecký akciový index ešte vyššie?
- Technická analýza DE40 podľa metodiky Overbalance
Nemecký akciový index DAX 40 zostáva v dlhodobom rastovom trende. Na dennom grafe (D1) sa cene podarilo preraziť nad 100-denný kĺzavý priemer (modrá čiara) po období konsolidácie. Zároveň prekonala rezistentnú zónu okolo 23 900 bodov, čo zrýchlilo rast a posunulo index nad líniu vedenú cez nedávne maximá.
Aktuálne sa cena zastavila tesne pod oblasťou rezistencie pri 24 700 bodoch – úroveň, ktorá bola v posledných dňoch už testovaná a je testovaná opäť. Ak sa trhu podarí preraziť nad túto zónu, rastový trend by mohol pokračovať smerom k vonkajším Fibonacciho expanzným úrovniam, meraným od poslednej výraznejšej korekcie – konkrétne k hodnotám 127,2 % a 161,8 %.
Na druhej strane, ak sa objaví medvedí signál, nemožno vylúčiť korekčný pohyb späť k predtým prerazenej trendovej línii, vedenej cez posledné maximá (oranžová čiara). Tento scenár však nie je základným očakávaním, vzhľadom na dominantný dlhodobý rastový trend.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
