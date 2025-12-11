IEA mierne upravuje ropný výhľad pre rok 2026: Prebytok bude menší, dopyt silnejší

- IEA očakáva v roku 2026 menší prebytok ropy (3,84 mil. bpd) ako predtým (4,09 mil. bpd).
- Rast dopytu po rope zrýchľuje, najmä mimo krajín OECD vďaka lepšiemu ekonomickému výhľadu.
- Ponuka ropy je pod tlakom sankcií voči Rusku a Venezuele, čo brzdí rast produkcie OPEC+.
- Na trhu pretrváva nesúlad medzi ponukou surovej ropy a dostupnosťou rafinovaných produktov, čo môže ovplyvniť cenový vývoj.
Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vo svojej najnovšej mesačnej správe o trhu s ropou upravila výhľad globálneho prebytku ropy na rok 2026 smerom nadol – z predchádzajúcich 4,09 milióna barelov denne (bpd) na 3,84 milióna bpd. Hlavné dôvody revízie spočívajú v zlepšenej makroekonomickej situácii, ústupe napätia v oblasti colných taríf a slabšom raste ponuky v dôsledku sankcií voči Rusku a Venezuele.
Svetový dopyt rastie, najmä mimo OECD
IEA zvýšila prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2026 o 90-tisíc bpd na celkovo 860-tisíc bpd, pričom výhľad pre rok 2025 revidovala smerom nahor o 40-tisíc bpd na 830-tisíc bpd. Tento rast bude podľa agentúry takmer výlučne ťahaný krajinami mimo OECD, ktoré sú citlivejšie na vývoj globálnej ekonomiky. K lepšej spotrebiteľskej nálade prispeli nižšie ceny ropy a slabší dolár, ktoré sa pohybujú blízko štvorročného minima.
IEA zároveň upozornila, že obchodné prostredie sa stabilizovalo vďaka prielomom v dohodách medzi USA a inými krajinami, čo zmiernilo obavy z obchodných vojen a podporilo spotrebiteľskú dôveru.
Ponuku brzdí geopolitika a sankcie
Na strane ponuky IEA očakáva, že globálna produkcia ropy v roku 2025 vzrastie o 2,4 milióna bpd, čo je mierne zníženie oproti predchádzajúcemu odhadu 2,5 milióna bpd. Hlavným faktorom sú obmedzujúce sankcie voči hlavným exportérom – Rusku a Venezuele – ktoré už viedli k poklesu globálnej produkcie v novembri o 610-tisíc bpd.
Ruské exportné príjmy v novembri klesli na najnižšiu úroveň od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, čo ukazuje účinnosť sankčného režimu. Očakáva sa, že produkcia OPEC+ bude aj v nasledujúcich rokoch pod tlakom, zatiaľ čo ťažba mimo kartel (napr. USA, Kanada, Brazília, Guyana, Argentína) zostáva stabilná.
Nerovnováha medzi surovou ropou a rafinovanými produktmi
IEA ďalej upozorňuje na pretrvávajúci trend tzv. paralelných trhov – zatiaľ čo ponuka surovej ropy je dostatočná, trhy s rafinovanými produktmi zostávajú napäté kvôli nedostatku voľnej rafinérskej kapacity mimo Číny a novým sankciám EÚ na palivá z ruskej ropy.
Tento nesúlad môže v budúcnosti ovplyvniť cenotvorbu a dostupnosť kľúčových ropných derivátov, najmä v Európe.
