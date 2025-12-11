US100 oslabuje po výsledkoch tržieb Oracle 📉

Zisky po rozhodnutí Fedu rýchlo zmizli, keď sklamanie z výsledkov spoločnosti Oracle (ORCL.US) zhoršilo náladu a tvrdo zasiahlo technologické akcie. Investori odklonili svoju pozornosť od vyhliadok na ďalšie znižovanie sadzieb späť k fundamentom technologického sektora, kde opäť rastú obavy z nadhodnotených valuácií, nadmerných výdavkov na AI infraštruktúru a pomalej návratnosti kapitálu.
- Akcie napojené na AI sa po zverejnení výsledkov Oracle dostali pod tlak: Nvidia a AMD klesli približne o 1 %, zatiaľ čo CoreWeave oslabila takmer o 4 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) počas dňa klesli o viac než 1,5 %, čo stiahlo nadol aj ázijské technologické akcie. Aktuálne US100 oslabuje približne o 0,8 % a US500 stráca 0,6 %. V Ázii akcie SoftBank, úzko späté s OpenAI, klesli v Tokiu o viac než 8 %.
- Akcie Oracle sa v obchodovaní po zatvorení burzy prepadli o viac než 10 % po tom, čo tržby za druhý fiškálny štvrťrok výrazne zaostali za očakávaniami trhu. Táto slabosť je obzvlášť bolestivá vzhľadom na pozíciu Oracle v AI boome a rastúce obavy z nadhodnotených valuácií v celom sektore.
- Spoločnosť oznámila prudký nárast výdavkov na dátové centrá a hardvérovú infraštruktúru pre AI, no výsledky naznačujú, že monetizácia prebieha pomalšie, než investori dúfali. Nerovnováha medzi rastúcimi nákladmi a pomalším rastom tržieb vyvoláva nové obavy.
- Bitcoin dnes klesá o viac než 2,5 %, čím vymazáva svoj rast po rozhodnutí Fedu – z úrovne 94 000 USD späť k 90 000 USD, čo je jasný signál návratu averzie k riziku na trhu.
US100 sa po výpredaji pokúša stabilizovať a vrátil sa nad 200-hodinový kĺzavý priemer (EMA). Napriek volatilite na konci jesene je Nasdaq 100 v tomto roku stále v pluse takmer 22 %, zatiaľ čo MSCI Global Equity Index je medziročne vyššie o viac než 20 % – a mieri k najlepšiemu ročnému výkonu od roku 2019.
Zdroj: xStation5
Bitcoin takmer okamžite vymazal zisky spojené s Fedom, keď sa americké futures otočili smerom nadol.
Zdroj: xStation5
Oracle znepokojuje Wall Street – ale oprávnene?
Namiesto upokojenia trhov štvrťročná správa spoločnosti Oracle opäť rozprúdila debatu o tom, či výdavky na AI infraštruktúru nie sú prehnané. Je táto obava opodstatnená? Pripomeňme si, že Oracle v septembri uzavrel prestížny päťročný kontrakt s OpenAI na výpočtovú kapacitu v hodnote 300 miliárd USD, ktorý vyhnal akcie spoločnosti prudko nahor počas jedného obchodného dňa. Po tomto oznámení sa Larry Ellison nakrátko stal najbohatším človekom na svete. Za posledných šesť mesiacov spoločnosť podpísala ďalšie kontrakty v hodnote približne 385 miliárd USD, vrátane dohôd s Nvidia a Meta Platforms, no optimizmus okolo akcie slabne.
- V poslednom štvrťroku Oracle vykázal zisk 2,26 USD na akciu, čo výrazne prekonalo odhady 1,64 USD, no štvrťročné tržby dosiahli 16,06 miliardy USD, čím zaostali za očakávaniami 16,2 miliardy USD. Napriek tomuto sklamaniu spoločnosť zaznamenala 14 % rast tržieb a pozoruhodný 68 % nárast tržieb Oracle Cloud Infrastructure (OCI) na 4,1 miliardy USD, pričom celkové cloudové tržby dosiahli 7,98 miliardy USD (vs. očakávaných 7,92 miliardy USD). Napriek tomu to na Wall Street nestačilo.
- Čistý zisk vzrástol na 6,14 miliardy USD z vlaňajších 3,15 miliardy USD. Tržby zo softvéru klesli o 3 % na 5,88 miliardy USD, čo je pod očakávaniami 6,06 miliardy USD. Napriek vyššiemu čistému zisku bol voľný peňažný tok v novembrovom štvrťroku -10 miliárd USD, čo je podstatne horšie než očakávaných -5,2 miliardy USD.
- Na ďalší štvrťrok spoločnosť očakáva zisk 1,70–1,74 USD na akciu a ročný rast tržieb o 19–21 %. Konsenzus činil 1,72 USD a tržby 16,87 miliardy USD, čo zodpovedá približne 19 % rastu. Oracle taktiež zvýšil plánované ročné kapitálové výdavky o 15 miliárd na 50 miliárd USD – teda nárast o 40 % oproti 21 miliardám v predchádzajúcom fiškálnom roku.
- Podpísané, no zatiaľ neuznané tržby vyskočili na 528 miliárd USD, čo predstavuje ohromujúci medziročný nárast o 438 % a výrazný rast z 455 miliárd USD v predchádzajúcom kvartáli. Pipeline je obrovská a ďalej sa rozširuje, pričom Oracle očakáva ďalšie 4 miliardy USD v tržbách vo fiškálnom roku 2027.
- OpenAI sa zaviazala počas piatich rokov minúť viac než 300 miliárd USD na infraštruktúru Oracle, čo je kľúčový pilier pozície spoločnosti v AI ekosystéme. Výzvou pre trhy je, že agresívna výstavba dátových centier a AI infraštruktúry síce zvyšuje objem objednávok, no zároveň výrazne zvyšuje zadlženie spoločnosti.
- Oracle trvá na tom, že si udrží investičný rating a uvádza, že časť financovania zaistia zákazníci, ktorí poskytnú vlastné čipy na inštaláciu, ako aj dodávatelia, ktorí čipy ponúknu formou prenájmu. Nové záväzky zvýšili odhadované ročné CAPEX na približne 50 miliárd USD (zo 35 miliárd odhadovaných v septembri) v porovnaní s 21 miliardami v minulom fiškálnom roku.
- Spoločnosť reagovala na analytické správy, podľa ktorých na dokončenie expanzie infraštruktúry môže potrebovať vyše 100 miliárd USD, no Oracle tvrdí, že skutočné potreby budú nižšie.
Počas štvrťroka Oracle vymenoval Claya Magouyrka a Mika Siciliu za nových CEO a predstavil sadu AI agentov na automatizáciu procesov vo financiách, HR a obchode. GAAP aj upravené zisky podporil zisk 2,7 miliardy USD pred zdanením z predaja podielu v spoločnosti Ampere, ktorú SoftBank odkúpi za 6,5 miliardy USD. Oracle vysvetlil, že vývoj vlastných čipov už nie je strategicky nevyhnutný, a plánuje používať čipy podľa preferencií zákazníkov.
Akcie Oracle v novembri klesli o 23 %, čo je najhorší mesačný výkon od roku 2001. Cena akcie zostáva približne 30 % pod septembrovým maximom, no od začiatku roka je stále vyššia o viac než 30 %, čím prekonáva Nasdaq.
Zdroj: xStation5
