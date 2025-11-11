India rekordne zvýši dovoz bavlny: bezcolný režim a najnižšia domáca produkcia za 17 rokov

- India v roku 2025/26 zvýši dovoz bavlny na rekordných 4,5 milióna balíkov, najmä vďaka bezcolnému dovozu a slabej domácej úrode.
- Domáca produkcia klesne na najnižšiu úroveň za 17 rokov kvôli extrémnemu počasiu v kľúčových štátoch.
- Spotreba klesne o 4,5 % v dôsledku nižšieho exportného dopytu a amerických ciel až 50 % na indický textil.
- Vývoj v Indii môže podporiť globálne ceny bavlny, ktoré sa momentálne nachádzajú blízko šesťmesačných miním.
India, druhý najväčší producent bavlny na svete, v nadchádzajúcej sezóne 2025/26 výrazne zvýši dovoz bavlny, a to v dôsledku poklesu domácej produkcie na najnižšiu úroveň od roku 2008/09 a zároveň predĺženia bezcolných dovozov až do konca decembra. Očakáva sa, že celkový dovoz dosiahne rekordných 4,5 milióna balíkov, čo predstavuje medziročný nárast o 9,8 %, uviedla Indická bavlnárska asociácia (CAI).
Kombinácia slabej úrody a bezcolných dovozov
Hlavným dôvodom prudkého nárastu dovozu je nepriaznivé počasie v kľúčových pestovateľských štátoch, ako sú Maháráštra, Gudžarát, Ándhrapradéš a Telangána, ktoré spolu tvoria viac než 70 % domácej produkcie. Silné a nezvyčajné októbrové zrážky poškodili úrodu tesne pred zberom. Očakávaná produkcia klesne na 30,5 milióna balíkov, pričom niektorí obchodníci varujú, že pokles môže dosiahnuť až 28 miliónov.
Vzhľadom na tieto problémy a aktuálne nižšie ceny bavlny na medzinárodných trhoch než na domácom trhu sa indické textilky snažia rýchlo dovážať surovinu ešte pred koncom bezcolnému obdobia – do 31. decembra. Najväčšie objemy dovozu prichádzajú z USA, Brazílie, Austrálie a Afriky, pričom len vo štvrtom kvartáli 2025 má doraziť až 3 milióny balíkov.
Slabnúci domáci dopyt a tlak zo strany USA
Okrem poklesu domácej ponuky klesá aj spotreba bavlny, ktorú CAI pre rok 2025/26 odhaduje na 30 miliónov balíkov, čo je o 4,5 % menej ako vlani. Dôvodom je slabší exportný dopyt a výrazné zhoršenie obchodných vzťahov s USA, ktoré v auguste zdvojnásobili clá na indický textil až na 50 %. USA pritom predstavujú takmer 29 % z indického ročného vývozu textilu v hodnote 38 miliárd USD. Výsledkom je, že mnohé textilky na juhu Indie museli obmedziť výrobu.
Z dlhodobého hľadiska môže rastúca závislosť Indie na dovoze ovplyvniť nielen domácich farmárov, ale aj globálne ceny bavlny. Vzhľadom na nižšiu ponuku z Indie možno očakávať, že svetové ceny bavlny môžu nájsť podporu, a to aj napriek tomu, že sa aktuálne obchodujú blízko šesťmesačných miním.
Graf Cotton (H1)
Cena bavlny vykazuje známky krátkodobého obratu po predchádzajúcich dňoch prudkého poklesu. Aktuálne sa obchoduje na úrovni 64,56 USD, teda mierne nad kĺzavým priemerom EMA 50 (64,29 USD), ale stále pod SMA 100 (64,62 USD), ktorý slúži ako najbližšia rezistencia. Williams %R dosahuje hodnotu -17, čo naznačuje vstup do prekúpenej oblasti – trh je krátkodobo silne rastúci, ale môže čeliť korekcii. Momentum (100,26) potvrdzuje pozitívnu dynamiku trhu. Objem obchodov zostáva relatívne utlmený, ale mierne rastie, čo môže naznačovať návrat nákupného záujmu po výraznej korekcii.
Z technického hľadiska je kľúčovou rezistenciou SMA 100 (64,62 USD) – jej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na návrat k úrovniam 65,30–65,80 USD.
Naopak, ak by cena neudržala EMA 50, mohla by opäť klesnúť k úrovni podpory na 63,40 USD.
Zdroj: xStation5
