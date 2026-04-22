Intel: Je tu ešte priestor na ďalší rast?

Valuácia tohto výrobcu čipov je teraz na najvyššej úrovni od Dot-Com bubliny a nachádza sa len niekoľko dolárov pod svojím historickým maximom. Od minima z roku 2024 akcie vzrástli o viac než 250 %. Tento rok si pripisujú takmer 70 %, pričom väčšina tohto pohybu prišla počas iba posledných troch týždňov.
INTL.US (D1)
Najnovší rast sa dá opísať jedine ako hyperbolický: viac než 70 % za menej než mesiac, a to napriek tomu, že nedošlo k žiadnej zásadnej zmene obchodného modelu ani širšieho podnikateľského prostredia. Pohyb sa zastavil až v okolí psychologickej hladiny okolo 70 USD. Intel sa na túto valuáciu vo svojej histórii dostal iba dvakrát – počas dot-com bubliny a počas covidovej pandémie. Môže akcia opäť signalizovať neskorú fázu špekulatívnej bubliny? Zdroj: xStation5
Je tento pohyb a jeho rozsah opodstatnený?
Trhové očakávania pre výsledky za 1. štvrťrok 2026 pôsobia v porovnaní so správaním akcie relatívne konzervatívne:
- Tržby: nad 13,3 miliardy USD
- EBITDA: približne 3,25 miliardy USD
- EBIT: približne 420 miliónov USD
- Adj. EPS: okolo 0
Stojí za zmienku, že tieto čísla naznačujú medziročný pokles. Ak je to tak, čo teda môže stáť za trhovým sentimentom a takým výrazným rastom?
Kľúčové oblasti, ktoré investori teraz sledujú, sú segment Data Center/AI a iniciatíva Intel Foundry.
Hoci Data Center a AI tvoria len asi 30 % tržieb spoločnosti, generujú väčšinu, ak nie celý čistý zisk. Hlavná časť tržieb Intelu stále pochádza zo serverov a PC, no maržový profil tohto segmentu sa teraz pohybuje okolo 2 %.
Intel Foundry je medzitým stále stratový. Intel Foundry je široká iniciatíva zameraná na poskytovanie služieb v oblasti puzdrenia čipov, teda jednej z hlavných prekážok v polovodičovom priemysle a zároveň piliera dlhodobých rastových ambícií Intelu.
Kľúčovým slovom je tu dlhodobý. Hoci Intel Foundry generuje tržby nad 4 miliardy USD, fakticky je viac než 2 miliardy USD v strate a pre technické obmedzenia sa to pravdepodobne nezmení minimálne v najbližších 4 až 6 štvrťrokoch.
Vzhľadom na to by bol nedávny rast akcií Intelu opodstatnený iba vtedy, ak uvidíme:
- Ešte vyššie marže v segmente Data Center/AI
- Zvýšený výhlaď
- Oznámenie významného nového kontraktu, ktorý zatiaľ nie je verejne známy
Inak je ťažké súčasné valuácie ospravedlniť pri spoločnosti, ktorej zostáva už len niekoľko šancí, čelí dlhému zoznamu problémov a jej ziskovosť je vzhľadom na jej veľkosť takmer nulová.
