Japonská vláda siaha po veľkom stimulačnom balíčku. Výnosy štátnych dlhopisov rastú, jen oslabuje.

- Japonsko chystá balík s výdavkami 17,7 bilióna JPY a celkovou veľkosťou 21,3 bilióna JPY, odhadovaný dopad so súkromným sektorom je okolo 42,8 bilióna JPY.
- Výnos 10Y JGB vystúpil k úrovni 1,825 percenta, 30Y k 3,39 percenta, trh zvyšuje stávky na ďalší rast výnosov.
- Investori skracujú duráciu a OIS ukazujú približne dvadsaťpercentnú šancu na ďalšie zvýšenie sadzieb Bank of Japan do konca roka.
Väčší balík, slabší rast
Vláda premiérky Sanae Takaichi dokončuje nový ekonomický balík financovaný mimoriadnym rozpočtom. V hlavnom účte má ísť o 17,7 bilióna jenov, približne o 27 % viac než vlaňajších 13,9 bilióna z obdobia Shigeru Ishibu. Celková účtovná hodnota opatrení má dosiahnuť 21,3 bilióna jenov, po zapojení súkromného sektora vláda odhaduje dopad okolo 42,8 bilióna jenov. Balík má zmierniť dopady inflácie, podporiť strategické investície a posilniť zahraničnú a bezpečnostnú politiku. V médiách sa navyše objavuje návrh jednorazových podpôr 20 tisíc jenov na dieťa.
Fiskálna expanzia prichádza po tom, čo reálny HDP v treťom štvrťroku anualizovane klesol o 1,8 %, čo je prvý pokles po šiestich štvrťrokoch rastu. Súkromná spotreba aj firemné investície pritom medzikvartálne zostali stabilné, čo vedie časť ekonómov k otázke, či rozsah balíka nie je vyšší, než je nevyhnutné.
Dlhopisy pod tlakom, jen oslabuje
Trh už reaguje rastom výnosov. Desaťročný japonský vládny dlhopis sa posunul k úrovni 1,825 %, najvyššie od roku 2008. Tridsaťročný výnos vystúpil na 3,39 % a vytvoril nové maximum, vyššie výnosy zaznamenali aj ďalšie splatnosti. Zároveň oslabuje jen, ktorý sa priblížil úrovni 157 za dolár, čo zvyšuje dovozné náklady a podporuje inflačné tlaky, pričom sa podľa odhadov Medzinárodného menového fondu tento rok očakáva, že celkové vládne zadlženie dosiahne 230 % HDP. V takomto prostredí je rast výnosov citeľný aj pre budúce náklady obsluhy dlhu.
Na futures na desaťročné JGB vzrástol otvorený záujem na najvyššiu hodnotu za približne rok. Kombinácia poklesu cien a rastu objemu kontraktov ukazuje na nárast krátkych pozícií a očakávanie ďalšieho zvýšenia výnosov.
Reakcia investorov a očakávania od Bank of Japan
Podľa údajov asociácie dealerov znížili veľkí investori vrátane domácich bánk, poisťovní a zahraničných účtov čisté nákupy desaťročných dlhopisov na najnižšiu úroveň od októbra 2023. Záujem je výraznejší pri splatnostiach približne dva až päť rokov, zatiaľ čo dlhopisy s veľmi dlhou splatnosťou okolo tridsiatich rokov sa nakupujú len obmedzene. Štruktúra dopytu ukazuje posun ku kratšej durácii v prostredí rastúcich výnosov.
BoJ zvýšila od marca 2024 základnú sadzbu trikrát. Trhové kontrakty typu overnight index swap v súčasnosti naznačujú približne 20 % pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia do konca roka. Kombinácia vyššej plánovanej emisie, postupne prísnejšej menovej politiky a slabšieho jenu udržiava silný tlak na rast výnosov pri dlhodobých japonských štátnych dlhopisoch.
Graf: USD/JPY (H4)
