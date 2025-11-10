Je cyklus znižovania úrokových sadzieb v Austrálii skutočne u konca?

- RBA ponechala svoju sadzbu na úrovni 3,6 %, pričom priestor pre ďalšie zníženie je obmedzený obmedzenou ekonomickou kapacitou.
- Inflácia na úrovni okolo 3 % a rastúca nezamestnanosť naznačujú pomalý návrat k cieľu.
- Slabá produktivita a nízke investície brzdia rast, pričom centrálna banka vyzýva na štrukturálne reformy.
Austrálska centrálna banka (RBA) čelí rastúcemu napätiu medzi podporou rastu a udržaním inflácie pod kontrolou. Podľa viceguvernéra Andrewa Hausera ekonomika funguje na hranici svojich kapacít, čo výrazne obmedzuje priestor pre ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Po troch zníženiach v tomto roku RBA ponechala svoju základnú sadzbu na úrovni 3,6 %, pričom trhy vnímajú, že cyklus uvoľňovania sa chýli ku koncu.
Hauser poukázal na to, že Austrália sa nachádza v nezvyčajnej situácii. Inflácia spomaľuje, ale zostáva nad cieľom centrálnej banky, zatiaľ čo zamestnanosť je na rekordnej úrovni. Ekonomika tak funguje takmer na plný výkon, čo zvyšuje riziko, že ďalší rast dopytu opäť posilní cenové tlaky. Inflácia dosiahla v treťom štvrťroku 3 %, čo je nad očakávaniami trhu, a nezamestnanosť vzrástla na 4,5 %.
Centrálna banka tak čelí náročnému úlohu nájsť rovnováhu. Na jednej strane musí podporovať rast, na druhej strane musí zabrániť prehriatiu ekonomiky. Hauser naznačil, že aj malé uvoľnenie menovej politiky by mohlo mať viditeľný vplyv na infláciu a stabilitu trhu práce.
Inflácia spomaľuje, ale produktivita a investície zostávajú slabé.
RBA očakáva, že inflácia sa v najbližších dvoch rokoch vráti do cieľového rozpätia 2 – 3 %. Slabý rast produktivity však brzdí schopnosť ekonomiky rásť bez nových inflačných tlakov. Ak sa tento trend nezmení, priestor pre ďalšie zníženie úrokových sadzieb bude obmedzený.
Investície podnikov boli za posledných 18 mesiacov prakticky na rovnakej úrovni a súkromné výdavky zostávajú pod svojím dlhodobým priemerom. Nedostatok investícií tak brzdí rozširovanie výrobných kapacít a komplikuje návrat inflácie k cieľovej hodnote bez spomalenia hospodárstva. RBA preto zdôrazňuje potrebu reforiem a vyššej produktivity, ktoré by mohli v dlhodobom horizonte posilniť ponuku a rastový potenciál.
Výhľad: dlhšia pauza pred ďalším krokom
Zatiaľ čo americký Fed pokračuje v uvoľňovaní menovej politiky, RBA zaujíma opatrnejší prístup. Trhy vnímajú najnovšie vyhlásenie ako viac jastrabie, čo podporilo austrálsky dolár. Analytici z Goldman Sachs a UBS očakávajú, že sadzby zostanú nezmenené minimálne do polovice roka 2026, kým sa inflácia stabilne nepriblíži k cieľu.
Austrália si udržuje rating AAA a viac ako tri desaťročia sa vyhýba recesii. Napriek tomu hospodárska výkonnosť na obyvateľa klesá, čo odzrkadľuje slabý rast reálnych príjmov a produktivity. Podľa RBA bude dlhodobá stabilita závisieť predovšetkým od investícií, inovácií a efektívnejšieho využívania zdrojov.
