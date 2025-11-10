Ropa stagnuje: Optimizmus z USA naráža na pretrvávajúce obavy z nadbytku

- Ceny ropy sa stabilizovali, no zostávajú pod tlakom prebytku ponuky a rastúcich zásob.
- Pokrok pri riešení amerického shutdownu obnovil čiastočný optimizmus na trhoch.
- Trh reaguje na rušenie letov v USA, čo znižuje očakávaný dopyt po leteckom palive.
- Obmedzená dostupnosť ruských palív a rastúce zásoby na mori vytvárajú napätie medzi ponukou a dopytom.
Ceny ropy v pondelok zostali relatívne stabilné, keď investori zvažujú pozitívny vývoj v americkom Kongrese smerom k ukončeniu vládnej uzávery, zatiaľ čo na trhu naďalej pretrvávajú obavy z nadmernej ponuky.
Brent si pripísal mierny rast o 0,17 % na 63,74 USD za barel a americká WTI vzrástla o 0,22 % na 59,88 USD za barel. Tento mierny rast prichádza po týždňoch poklesu – oba hlavné ropné benchmarky minulý týždeň stratili približne 2 %, čo predstavovalo už druhý týždenný pokles po sebe.
Optimizmus na trhoch podporil víkendový krok amerického Senátu, ktorý sa priblížil k schváleniu opatrenia na ukončenie 40-dňovej vládnej uzávery. Podľa analytika PVM Tamása Vargu tento vývoj čiastočne obnovil chuť investorov podstupovať riziko. Napriek tomu však pretrvávajú obavy o dopyt, najmä v dôsledku vplyvu rušenia letov na spotrebu leteckého paliva – len v nedeľu bolo v USA zrušených viac ako 2 800 letov a vyše 10 000 ich bolo meškaných.
Na strane ponuky ropu zaťažuje viacero faktorov. OPEC+ sa v decembri rozhodol mierne navýšiť produkciu, no zároveň pozastavil ďalší rast ťažby v 1. štvrťroku 2026, čo poukazuje na obozretnosť kartelu voči trhovej nerovnováhe. Zásoby ropy v USA rastú a zároveň sa objem ropy skladovanej na lodiach v ázijských vodách zdvojnásobil, keďže sprísnené západné sankcie voči Rusku obmedzili dodávky do Číny a Indie.
Dochádza tak k paradoxnej situácii – objem surovej ropy na mori rastie, no zároveň je na trhu obmedzená dostupnosť hotových palív, najmä v dôsledku útokov na ruskú infraštruktúru. Ruská rafinéria Tuapse na pobreží Čierneho mora pozastavila export palív po útokoch dronmi a Lukoil čelí výpadkom dodávok v súvislosti s blížiacim sa americkým termínom ukončenia obchodných vzťahov (21. november), pričom plánovaný predaj časti aktivít spoločnosti Gunvor skrachoval.
Situácia tak zostáva napätá – trh je rozkročený medzi nadmernou ponukou surovej ropy a nestabilnými dodávkami finálnych produktov, čo môže v nasledujúcich týždňoch priniesť zvýšenú volatilitu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa pohybuje okolo úrovne 59,95 USD, ktorá sa nachádza tesne pod hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu (60,02 USD), čo predstavuje dôležitý odpor v rámci krátkodobého technického rámca. Zároveň sa cena drží veľmi blízko oboch kĺzavých priemerov – EMA 50 (59,96 USD) a SMA 100 (60,04 USD), čo naznačuje momentálnu nerozhodnosť trhu. CCI osciluje okolo neutrálnej hodnoty -7,8, teda bez známok prepredanosti alebo prekúpenosti. Momentum je mierne pozitívne, čo naznačuje slabé, ale zatiaľ nejednoznačné oživenie. Objem obchodov zostáva stabilný, bez výrazných výkyvov, čo taktiež potvrdzuje nízku volatilitu a absenciu dominantného smeru.
Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či sa WTI dokáže udržať nad hranicou 60 USD. V prípade prelomenia nad 61,24 USD (50 % Fibonacci) by mohlo dôjsť k obnoveniu rastového trendu s cieľmi okolo 62,47 USD a 64,21 USD. Naopak, pokles pod 58,51 USD (23,6 % retracement) by signalizoval návrat medvedieho tlaku s možnosťou poklesu až k 56,06 USD.
Zdroj: xStation5
