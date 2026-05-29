🚗 Je Tesla 10× bezpečnejšia než človek?

Tesla prezentuje FSD ako plne autonómny systém
Tesla tvrdí, že je 10× bezpečnejšia než ľudský vodič
Spoločnosť Tesla dlhodobo prezentuje svoj systém Full Self-Driving (FSD) ako technológiu, ktorá v blízkej budúcnosti dosiahne plnú autonómiu. Vedenie spoločnosti často tvrdí, že jej vozidlá s aktívnym systémom FSD sú až 10× bezpečnejšie než priemerný ľudský vodič.
Nedávna analýza agentúry Reuters, založená na dátach a rozhovoroch s bývalými zamestnancami a dopravnými expertmi, poskytuje detailnejší pohľad na skutočný prevádzkový výkon systému a tvorbu firemných bezpečnostných štatistík. Zistenia ukazujú, že FSD stále vyžaduje značný ľudský dohľad a čelí niekoľkým technologickým limitom.
Data labelers zohrávajú kľúčovú úlohu vo vývoji systému. Prezerajú videozáznamy z kamier vozidiel Tesla a označujú rôzne dopravné situácie, čím poskytujú tréningové dáta pre umelú inteligenciu.
Podľa bývalých zamestnancov má systém stále problémy s niektorými scénármi, napríklad nedokáže včas reagovať na zvieratá na ceste. Existujú špecializované tímy, ktoré analyzujú kritické situácie zahŕňajúce chodcov, deti alebo stavebné zóny. Boli zaznamenané prípady, keď vozidlá v tzv. Mad Max režime prekračovali rýchlostné limity. Väčšina bývalých analytikov uviedla, že aktuálnej verzii FSD sa nedá dôverovať ako plne autonómnemu vodičovi.
Metodika bezpečnostných štatistík
Dopravní výskumníci poukazujú na skreslenú metodiku Tesly:
- Odlišné kritériá nehôd: Tesla do štatistík zahrňuje len nehody aktivujúce airbagy a porovnáva ich s federálnymi dátami všetkých nehôd vyžadujúcich odťah vozidla – oveľa širšia kategória.
- Rozdiel vo veku vozového parku: Tesla porovnáva vozidlá s priemerným vekom 4,1 roka s priemerným americkým autom starým 12,8 rokov, čo skresľuje výsledky bezpečnosti.
- Klasifikácia zlyhania: Ak vodič deaktivuje FSD a do piatich sekúnd dôjde k nehode, Tesla tento incident nezahrnie do štatistík autopilota, zatiaľ čo federálny štandard je 30 sekúnd.
Rozpor v prístupe k mapovaniu trás
Tesla tvrdí, že softvér sa spolieha primárne na kamery a AI a naviguje v reálnom čase kdekoľvek, bez presných lokálnych máp, ktoré používa konkurencia Waymo.
Pred verejnými ukážkami, ako bolo odhalenie Cybercab v Los Angeles alebo prípravy na robotaxi v Austine, však zamestnanci strávili stovky hodín mapovaním trás, natáčaním a ručnou anotáciou infraštruktúry, aby systém počas ukážok fungoval bezchybne.
