JPMorgan varuje pred rizikom výpredajov pri čipových akciách ⚠️

Stratégovia JPMorgan upozorňujú, že prudká rally polovodičových akcií môže zvyšovať riziko náhlych trhových výpredajov. Podľa tímu vedeného Nikolaosom Panigirtzoglouom sa čipové tituly síce vrátili na rekordné maximá, zároveň však rastie aj volatilita, čo môže byť pre časť investorov problém.
Hlavným rizikom sú takzvané VaR šoky. Ide o situáciu, keď veľké cenové pohyby spôsobia, že portfóliá investorov prekročia svoje interné rizikové limity. Títo investori potom môžu byť nútení znižovať pozície bez ohľadu na to, či dlhodobo stále veria v rastový príbeh polovodičov. Pre trh je nebezpečné najmä to, že takéto nútené predaje môžu spustiť ďalšiu vlnu volatility.
Philadelphia Semiconductor Index, ktorý sleduje americké polovodičové akcie, začiatkom mesiaca klesol o viac než 10 % pre obavy z prehriatia AI obchodu. Index sa však rýchlo zotavil a opäť dosiahol historické maximá. Práve takýto prudký návrat však podľa JPMorgan môže zvyšovať krehkosť trhu, pretože pozície investorov sú v tomto segmente veľmi koncentrované.
Podľa prieskumu Bank of America sú long pozície na výrobcoch čipov aktuálne najviac preplneným obchodom medzi správcami fondov. To znamená, že mnoho investorov vsádza rovnakým smerom. Ak by prišiel negatívny impulz, napríklad slabšie výsledky, regulácia alebo ochladenie AI eufórie, časť trhu môže začať rýchlo vyberať zisky.
JPMorgan zároveň upozorňuje, že pred podobnými otrasmi zvyčajne rastie volatilita a zhoršuje sa trhová likvidita. Inými slovami, ak je na trhu menej kupcov ochotných absorbovať veľké predajné objednávky, aj menšia zmena sentimentu môže spôsobiť výraznejší cenový pohyb. To je dôležité najmä pri tituloch, ktoré už majú za sebou veľmi silný rast.
Ďalším problémom sú valuácie. Podľa JPMorgan rastie váha polovodičových akcií v globálnych indexoch oveľa rýchlejšie než ich podiel na tržbách. Tento rozdiel naznačuje, že investori do cien akcií započítavajú veľmi optimistické očakávania budúceho rastu. Pri polovodičoch je tento pomer približne šesťnásobný, čo je viac než dvojnásobok hodnoty pri skupine Magnificent Seven v indexe S&P 500.
Z investičného pohľadu to neznamená, že rastový príbeh čipových firiem končí. AI infraštruktúra, dátové centrá a výpočtová kapacita zostávajú silnými dlhodobými témami. JPMorgan však varuje, že krátkodobo môže byť trh citlivý na akékoľvek sklamanie. Čím viac investorov drží podobné pozície, tým väčšie je riziko prudkých pohybov pri zmene nálady.
Polovodiče tak zostávajú jedným z najsilnejších motorov akciového trhu, ale zároveň aj jedným z jeho najväčších zdrojov potenciálnej volatility. Ak sa rally bude ďalej opierať o stále vyššie valuácie a preplnené pozície, aj menší otras môže vyvolať výraznejší výpredaj naprieč technologickým sektorom.
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