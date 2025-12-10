- Explozívny rast: Kakao od 25. novembra vzrástlo o viac než 25 %, prelomilo hranicu 6 000 USD a testuje 75-denný kĺzavý priemer (pri úrovni 6 350 USD) v dôsledku prudko znížených odhadov globálneho prebytku.
- Zásadný fundamentálny posun: Kľúčové inštitúcie ako ICCO a Rabobank dramaticky znížili odhady prebytku na roky 2024/25 a 2025/26, čo signalizuje pretrvávajúcu napätosť na trhu a podporuje agresívny rast cien.
- Nový prílev kapitálu: Očakávané zaradenie kakaových futures z NY burzy do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM) v januári môže vyvolať až 2 miliardy USD pasívnych nákupov zo strany fondov, pričom ďalšími faktormi sú nízke zásoby v USA a slabšie dodávky do prístavov v Pobreží Slonoviny.
- Explozívny rast: Kakao od 25. novembra vzrástlo o viac než 25 %, prelomilo hranicu 6 000 USD a testuje 75-denný kĺzavý priemer (pri úrovni 6 350 USD) v dôsledku prudko znížených odhadov globálneho prebytku.
- Zásadný fundamentálny posun: Kľúčové inštitúcie ako ICCO a Rabobank dramaticky znížili odhady prebytku na roky 2024/25 a 2025/26, čo signalizuje pretrvávajúcu napätosť na trhu a podporuje agresívny rast cien.
- Nový prílev kapitálu: Očakávané zaradenie kakaových futures z NY burzy do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM) v januári môže vyvolať až 2 miliardy USD pasívnych nákupov zo strany fondov, pričom ďalšími faktormi sú nízke zásoby v USA a slabšie dodávky do prístavov v Pobreží Slonoviny.
Kakao predlžuje svoj silný dvojtýždňový rast – dnes pridáva vyše 6 % a celkový zisk od 25. novembra už presahuje 25 %. Cena nedávno otestovala hranicu 5 000 USD a teraz sa výrazne drží nad 6 000 USD. Aktuálne testuje 75-dňový kĺzavý priemer okolo 6 350 USD, čo predstavuje najvyššiu úroveň za približne štyri týždne. Včera cena prekročila rozsah najväčšej korekcie v rámci klesajúceho trendu, ktorý začal začiatkom augusta.
Revidované prognózy oživujú trh
Najnovšie revízie od kľúčových inštitúcií naznačujú, že globálny prebytok kakaa bude oveľa menší, než sa pôvodne predpokladalo:
-
ICCO (International Cocoa Organization) dňa 28. novembra znížila prognózu globálneho prebytku kakaa pre sezónu 2024/25 na iba 49 000 ton (predchádzajúci odhad: 142 000 ton).
-
Zároveň znížila odhad produkcie na 4,69 milióna ton z pôvodných 4,84 milióna ton.
-
Rabobank znížila odhad prebytku pre sezónu 2025/26 na 250 000 ton (listopadový odhad: 328 000 ton).
-
ING očakáva prebytok v sezóne 2025/26 len na úrovni 175 000 ton, čo je výrazne menej než revidovaný odhad Rabobank.
Technická a fundamentálna podpora
Okrem revízií prognóz získavajú newyorské kakao futures podporu aj z ďalších trhových faktorov:
-
Index BCOM: Futures na kakao (NY cocoa) budú od januára zaradené do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM).
Podľa Citigroup môže táto zmena prilákať až 2 miliardy USD pasívnych nákupov zo strany fondov, ktoré index sledujú – čo podporuje aktuálne ceny.
-
Klesajúce zásoby: Zásoby kakaa monitorované burzou ICE v amerických prístavoch v utorok klesli na najnižšiu úroveň za takmer deväť mesiacov (1 672 131 vriec).
-
Nižšie dodávky z Pobrežia Slonoviny: Pokles dodávok kakaa do prístavov v Pobreží Slonoviny – najväčšieho svetového producenta – tiež podporuje rast cien.
Vládne dáta z pondelka ukázali, že dodávky do 7. decembra dosiahli 804 288 ton, čo predstavuje pokles o 1,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Treba však poznamenať, že týždenné tempo dodávok je v poslednom období výrazne vyššie než v predchádzajúcich rokoch.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Koniec týždňa v červených číslach, technologická rally slabne
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (12. 12. 2025)
Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických spoločností
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.