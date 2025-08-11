Kakao rastie o 7 % pre extrémne počasie v západnej Afrike 📈 Je ponuka opäť v ohrození?

Futures na kakao (COCOA) na ICE dnes rastú o viac než 7 %, pretože správy o extrémnom počasí (sucho a výdatné dažde) v Afrike spolu s obavami o ponuku vyvolali výraznú vlnu short covering, ktorá prinútila obchodníkov (najmä komerčné subjekty) stavajúcich na pokles cien k uzatvoreniu svojich pozícií.
- Dodávky kakaa z Pobrežia Slonoviny v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 k 10. augustu medziročne klesli o 2 %. Tempo exportov z tejto kľúčovej producentskej krajiny spomaľuje – aktuálne vykazuje 6 % medziročný rast oproti 35 % medziročnému nárastu v decembri. ICE-monitorované prístavné zásoby klesli na takmer dvojmesačné minimum 2,283 milióna vriec.
- Dvaja najväčší svetoví producenti kakaa, Ghana a Pobrežie Slonoviny, čelia suchým podmienkam, a to aj napriek výdatným zrážkam v niektorých častiach západnej Afriky (Nigéria, Kamerun). V niektorých oblastiach, vrátane Kamerunu, boli zaznamenané silné lejaky, no ich intenzita ohrozuje kvalitu bôbov, pretože farmári nemôžu úrodu riadne sušiť.
- Farmári z Pobrežia Slonoviny, citovaní agentúrou Bloomberg, uviedli, že napriek náročnému počasiu sa zlepšujú podmienky pre tzv. cherelles pre nadchádzajúcu sezónu 2025–2026. Naopak, pestovatelia v Ghane hlásia vädnutie cherelles, zatiaľ čo v Nigérii výdatné dažde narušili priemyselné sušenie bôbov; situácia je o niečo lepšia na juhozápade krajiny.
- Lindt & Spruengli (LISN.CH) v júli znížil svoju maržovú prognózu pre väčší než očakávaný pokles predaja čokolády v prvej polovici roka 2025. Najväčší svetový kontraktný výrobca čokolády, Barry Callebaut (BARN.CH), takisto minulý mesiac opäť znížil svoj výhľaď objemu predaja, s odkazom na pretrvávajúce vysoké ceny kakaa (v marci–máji zaznamenal takmer 10 % pokles – najprudší štvrťročný prepad za poslednú dekádu).
Obavy o dopyt aktuálne na futures nedoliehajú, keďže trh očakáva, že štrukturálny nedostatok kakaa pretrvá dlhšie. Dlhodobé riešenie problémov s chorobami kakaovníkov si pravdepodobne vyžiada pokročilé technologické prístupy, ako je CRISPR génová editácia (už testovaná spoločnosťou Mars). Národný inštitút výskumu a rozvoja Kamerunu pracuje na odrodách kakaa odolných voči počasiu. Riziko počasia naďalej podporuje býčí trhový výhlaď.
COCOA (D1 interval)
Ceny kakaa testujú hornú hranicu tzv. „línie najmenšieho odporu“, pričom silná podpora sa nachádza v pásme 7 700–8 000 USD za tonu. Ďalšie významné úrovne sú v pásme 9 500–10 000 USD za tonu, kde sa zastavilo predchádzajúce rally. Zdá sa, že rovný či mierne slabší dopyt po kakau nestačí na ochladenie trhu vzhľadom na náročné podmienky na strane ponuky v kľúčových regiónoch. Na trvalejšiu normalizáciu cien by bol pravdepodobne nutný prudký pokles objemu objednávok.
Zdroj: xStation5
Kľúčové pozorovania z CoT reportu (dáta k 5. augustu)
Commitment of Traders (CFTC dáta) ukazuje, že producenti/obchodníci a ďalšie komerčné subjekty priamo zapojené do hedžingu cien kakaa očakávajú pokles cien a považujú súčasné úrovne za atraktívne na predaj.
- Veľkí špekulanti — tzv. Managed Money — naopak očakávajú rast cien a sú v priamom protiklade ku komerčným subjektom, ktoré dnes čelili silnému tlaku. Špekulanti minulý týždeň zvýšili svoje dlhé pozície o 464 kontraktov, zatiaľ čo na krátkej strane pridali iba 125 kontraktov. Na druhej strane komerční účastníci na ICE znížili aj dlhé, aj krátke pozície, avšak zostávajú výrazne v čistej short pozícii.
- Najväčší špekulanti ovládajú približne 25 % všetkých short pozícií na kakao (držených štyrmi anonymnými subjektmi) oproti 15–17 % na dlhej strane — čo naznačuje, že hlavné inštitúcie sú dominantnými predajcami nakrátko.
- Komerčné subjekty si hedžujú budúcu produkciu proti poklesu cien, zatiaľ čo špekulanti stavia na pokračovanie upward trendu. Dnešné rally na trhu s kakaom pravdepodobne odráža likvidáciu veľkých komerčných short pozícií a zvyšuje zisky špekulantov na dlhej strane.
Zdroj: CFTC
