Kanada pod colnou paľbou. Trhy reagujú na politické napätie v Severnej Amerike

Nedávne hrozby prezidenta Trumpa voči Kanade, ktoré zahŕňajú potenciálne zavedenie 100-percentných ciel na všetok kanadský tovar, ukazujú, že obchod už neslúži len na ekonomické účely, ale stáva sa nástrojom zahraničnej politiky. Dohoda medzi Ottawou a Pekingom, ktorá znižuje clá na repku a elektromobily, sa stala zámienkou na eskaláciu rétoriky, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky pre stabilitu severoamerických trhov.
Hlavným destabilizačným faktorom nie je rozsah možných ciel, ale nepredvídateľnosť krokov a absencia jasných pravidiel. Táto situácia zvyšuje volatilitu na menových, komoditných aj obchodných trhoch. Najcitlivejší je menový pár USD/CAD, ktorý môže byť pod značným tlakom. Riziko ciel ohrozuje kanadský vývoz a hospodársky rast, čo oslabuje kanadský dolár voči americkému. Kanada je zároveň významným exportérom ropy a kovov, takže narušenie obchodu ovplyvňuje ceny komodít a spätne aj výmenný kurz.
Rastúca neistota vedie ku krátkodobým výkyvom volatility páru USD/CAD, najmä pri zverejnení nových informácií o potenciálnych clách alebo vyhlásení z Bieleho domu. Riziko odvetných opatrení zo strany Kanady a prerokovania dohody USMCA – dohody o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom – pridáva ďalšiu vrstvu nestability. Situácia tak vytvára tlak na posilnenie amerického dolára, ako aj na kolísanie kanadského dolára v reakcii na zmeny v exporte a obchodných tokoch.
V tejto fáze reaguje Kanada pokojne a zdôrazňuje, že dohoda s Čínou sa týka len vybraných sektorov a je v súlade so zásadami dohody USMCA. Premiér Carney označil kroky USA za súčasť širšieho vyjednávacieho kontextu, ktorý sa zameriava na ochranu hraníc, cenovú dostupnosť a diverzifikáciu obchodu mimo Spojené štáty. Prístup Kanady ukazuje, že konzistentné dodržiavanie pravidiel a stabilná hospodárska politika môžu pomôcť zmierniť napätie – aj napriek priamym hrozbám zo strany obchodného partnera.
Zdroj: xStation5
