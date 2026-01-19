Kanadský decembrový CPI prekvapil rastom ❓🏛️

Kanada CPI NSA (M/M) dec: -0,2 % (odhad -0,3 %; predchádzajúci 0,1 %)
- CPI (Y/Y): 2,4 % (odhad 2,2 %; predchádzajúci 2,2 %)
- Jadrový CPI - medián (r/r): 2,5 % (odhad 2,7 %; predchádzajúci 2,8 %)
- Jadrový CPI - trim (r/r): 2,7 % (odhad 2,7 %; predchádzajúci 2,8 %)
Kanadský CPI za december prekvapil rastom na 2,4 % medziročne, čím prekonal očakávania na úrovni 2,2 %. Dôvodom bol najmä prudký rast cien potravín a stabilné ceny reštaurácií, ktoré signalizujú pretrvávajúcu infláciu v sektore služieb napriek ochladeniu v kategórii tovarov. Ukazovatele jadrovej inflácie zaznamenali zlepšenie, pričom medián CPI aj trim klesli na 2,5 %, resp. 2,7 %, čo naznačuje, že základné cenové tlaky sa zmierňujú, čo je pozitívny signál pre naratív Bank of Canada o dezinflácii. Prekvapivé prekonanie očakávaní v kombinácii s medzimesačnou defláciou -0,2 % zakrýva znepokojujúcu rozdvojenosť: zatiaľ čo obchodovateľné tovary čelia deflačnému tlaku, neobchodovateľné služby a potraviny zostávajú stabilné, pričom ceny potravín medziročne vzrástli o 5,0 % a ceny mrazeného hovädzieho mäsa o 17,7 %.
Pre Bank of Canada táto správa posilňuje zmiešaný výhľad, ktorý komplikuje rozhodnutia o znížení sadzieb; celková inflácia zostáva nad 2 % cieľom a robustný rast cien v reštauráciách svedčí o silnom spotrebiteľskom dopyte, čo hovorí proti agresívnemu uvoľňovaniu. Technický prínos zo zmien GST/HST, ktoré vypadli z medziročného výpočtu, zakrýva základnú stabilitu v oblasti bývania a potravín, čím sa zachovávajú strednodobé inflačné riziká a pravdepodobne tlačia BoC k opatrnejšiemu postoju, ako trhové ceny predpokladali. To by malo v krátkodobom horizonte podporiť kanadský dolár, keďže očakávania udržania zvýšených sadzieb v porovnaní s inými centrálnymi bankami sa stávajú pravdepodobnejšími; trhy môžu prehodnotiť pravdepodobnosť zníženia sadzieb smerom nadol, čo podporí CAD prostredníctvom zníženia kompresie rozdielu sadzieb s USD.
Pár USDCAD si po zverejnení udržuje intradenný klesajúci trend.
