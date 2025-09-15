KÁVA +6 % 📈 Najvyššie od apríla ☕️

Kontrakty na kávu Arabica v pondelok nadviazali na piatkový odraz a vzrástli takmer o 6 %, čím sa cena dostala nad kľúčovú rezistenčnú zónu (402–410). Sucho v Brazílii, najväčšom svetovom producentovi kávy, opäť vyvolalo obavy o dodávky, čo vytlačilo ceny na burze v New Yorku nad 4 USD za libru – po prvýkrát od apríla 2025.
Sucho v Brazílii je hlavným faktorom rastového tlaku v posledných mesiacoch, pričom protichodné predpovede počasia na nasledujúce týždne zvyšujú neistotu ohľadom kvitnutia v období september–november. Zatiaľ čo Climatempo očakáva návrat silných zrážok, iné zdroje tvrdia, že riziko sucha v oblasti pestovania arabiky je stále príliš vysoké na to, aby sa obavy o ponuku považovali za prehnané.
Do vývoja cien zasahujú aj nefaktory spojené s počasím. Brazília bola vylúčená z amerického colného uvoľnenia na dovoz kávy v dôsledku zhoršených diplomatických vzťahov po odsúdení Jaira Bolsonara, čo ponecháva kávu pod 50 % odvetnými clami. Ceny navyše podporuje prudké posilnenie brazílskeho realu, ktorý od začiatku roka posilnil voči doláru o 14 %.
KÁVA je aktuálne na najvyššej úrovni od apríla 2025 a približuje sa januárovým maximám.
Modrou: inverzný kurz USDBRL, najsilnejší od júna 2024.
Zdroj: xStation5
