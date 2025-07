Káva posilňuje o 3 % pre nedostatok dažďov v Brazílii

Futures na kávu (COFFEE) dnes rastú o viac než 3 % v snahe zvrátiť downtrend, ktorý stiahol ceny kontraktov na najnižšie úrovne od septembra 2024. Hlavným dôvodom rastu je nedostatok zrážok v Brazílii. Podľa údajov brazílskej agentúry Somar Meteorologia kľúčový región Minas Gerais – zásadný pre pestovanie arabiky – minulý týždeň nezaznamenal žiadne zrážky. Dažde sa neočakávajú ani tento týždeň, čo môže zhoršiť kvalitu úrody a postupne narušiť dodávky z tohto kľúčového trhu.

Dodatočne trh reaguje na neistotu ohľadom budúcnosti ciel z čias Trumpovej administratívy voči Brazílii, ktoré by mohli byť rozšírené aj na kávu. Vietnam, ďalší kľúčový hráč na trhu s kávou, čelí riziku ciel od 20 % až do 40 %. Indonézia a Kambodža – dôležité články v dodávateľskom reťazci kávy do USA – už boli zasiahnuté clami vo výške 32 % a 25 %, čo by mohlo zvýšiť náklady na dovoz kávy do Spojených štátov. Podľa údajov Cecafe USA v roku 2024 doviezli 1,6 milióna ton kávy, pričom 8,1 milióna ton pochádzalo z Brazílie.

Zdroj: xStation5

