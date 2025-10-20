Káva zdražuje: Nedostatok brazílskych zásob a nové americké clá zvyšujú napätie na trhu

- Ceny arabiky vzrástli až o 3,2 %, keď zásoby v USA klesli na minimum od roku 2020.
- Brazílske zásoby v burzových skladoch poklesli o 20 %, čo znižuje likviditu.
- USA zaviedli 50 % clo na brazílsku kávu, čo tlmí nové kontrakty.
- Rastúce napätie môže podporiť ďalší rast cien, najmä v prípade pretrvávajúceho nedostatku.
Ceny arabiky na burze v New Yorku prudko vzrástli až o 3,2 % na 4,10 USD za libru, keď zásoby brazílskej kávy v skladoch monitorovaných burzou klesli na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov. Podľa údajov Intercontinental Exchange (ICE) predstavovali zásoby len 26 896 vriec, čo predstavuje pokles o 20 % oproti predchádzajúcemu obdobiu a zároveň najnižší stav od októbra 2020.
Dôvodom poklesu zásob je kombinácia obmedzených dodávok z Brazílie – najväčšieho producenta kávy na svete – a geopolitických zásahov. Americkí obchodníci v posledných dňoch zadržiavajú nové objednávky brazílskej kávy po tom, čo prezident Donald Trump oznámil 50 % clo na dovoz tejto komodity z Brazílie. Opatrenie bolo prerokované minulý týždeň medzi brazílskym ministrom zahraničných vecí Maurom Vieirom a americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom.
Podľa Gnanasekara Thiagarajana z Commtrendz Research je aktuálne hlavná pozornosť trhu upriamená na klesajúcu dostupnosť kávy v USA práve kvôli clám, čo ešte viac podporuje rast cien.
Okrem arabiky si polepšili aj kontrakty na robustu, ktorá posilnila o 1 %, pričom trh reaguje na možný presun časti dopytu práve k tejto lacnejšej a dostupnejšej variante kávy.
Graf COFFEE (H1)
Cena kávy sa pohybuje na úrovni 407,40 USD, teda tesne nad Fibonacciho úrovňou 78,6 % (403,06 USD). Krátkodobo zostáva trh v býčom nastavení, čo potvrdzuje ako pozícia nad EMA 50 (395,34 USD), tak aj nad SMA 100 (387,79 USD). Oba kĺzavé priemery momentálne fungujú ako dynamické podpory. Indikátory potvrdzujú silné momentum – Momentum dosahuje hodnotu 102,0 a %R sa nachádza na úrovni -11, teda tesne pod prekupeným pásmom. To naznačuje, že kupujúci naďalej dominujú trhu, hoci môže dôjsť ku krátkodobému spomaleniu rastu alebo menšej korekcii.
Zdroj: xStation5
