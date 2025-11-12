Striebro +4 % v nádeji na koniec uzávery

Dnešný výrazný nárast ceny striebra, presahujúci 4 %, je výsledkom kombinácie viacerých kľúčových trhových a fundamentálnych faktorov, ktoré zásadne ovplyvňujú náladu investorov. Najvýznamnejším impulzom sú pozitívne signály o možnom ukončení rekordne dlhej federálnej uzávery v USA. Očakávané schválenie rozpočtového balíka otvára cestu k zverejneniu oneskorených ekonomických údajov, vrátane dlho očakávanej septembrovej správy o zamestnanosti. Zníženie politickej neistoty poskytuje účastníkom trhu jasnejší obraz o stave ekonomiky, čo posilňuje dôveru investorov a uľahčuje tvorbu krátkodobých makroekonomických scenárov. V prostredí, kde nedostatok oficiálnych dát nútil investorov konať prakticky naslepo, sa prístup k úplným informáciám stal dôležitým impulzom pre trh so striebrom.
Zároveň sa pozornosť investorov sústreďuje na očakávania ohľadom možného znižovania úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu. V scenári nižších reálnych sadzieb v kombinácii so slabším dolárom sa striebro stáva atraktívnejším aktívom ako nástroj na zaistenie proti inflácii a ekonomickej nestabilite. Z historického hľadiska drahé kovy v takýchto podmienkach obvykle rastú, čo priťahuje drobných investorov hľadajúcich ochranu kapitálu, ako aj inštitucionálnych investorov presúvajúcich prostriedky do defenzívnych nástrojov. Tieto fundamentálne faktory tak pôsobia synergicky, čím podporujú dnešné dynamické oživenie cien striebra a potvrdzujú jeho významnú úlohu v rámci stratégií zabezpečenia v prostredí rastúcej ekonomickej a finančnej neistoty.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Rizikové aktíva pokračujú v poklese pre obavy z úrokových sadzieb v USA (17.11.2025)
Sója na 15-mesačnom maxime vďaka správe USDA a obchodnému optimizmu medzi USA a Čínou 📈
Quantum Computing po výsledkoch: Kvantový prelom?
Krypto novinky: Bitcoin sa snaží zastaviť výpredaj 📌 ETF fondy vytvárajú tlak na kryptomeny
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.