Kering sa pridáva k výpredaju luxusných spoločností; v pozadí stoja výsledky za Q1 💡

Francúzsky luxusný konglomerát Kering (KER.FR) zverejnil svoje výsledky za prvý štvrťrok 2026, ktoré sklamali investorov aj analytikov. Tržby skupiny dosiahli 3,57 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 6,2 % na vykázanej báze, zatiaľ čo na porovnateľnej báze firma nevykázala žiadny rast. Akcie Keringu sa na parížskej burze prepadli o viac ako 10 % a pridali sa k vlne výpredajov naprieč európskym sektorom luxusného tovaru.
Gucci — kľúčová značka celej skupiny — zostáva hlavnou brzdou výsledkov. Jej tržby klesli o 14,3 % na 1,35 miliardy EUR, respektíve o 8 % na organickej báze, zatiaľ čo analytický konsenzus počítal len s poklesom o 4,3 %. Berenberg výslovne uviedol, že čínski zákazníci značky Gucci zostávajú oproti predchádzajúcim rokom nižšie o viac než desať percentuálnych bodov a obnova značky na tomto kľúčovom trhu luxusu je stále veľmi pomalá. Jediným geografickým pozitívom bola Severná Amerika, ktorá zaznamenala rast vo vysokých jednociferných hodnotách.
Zdroj: Kering Investor Relations
Segmenty šperkov a okuliarov boli v celom reporte najvýraznejšími pozitívami. Kering Jewelry dosiahol rekordné štvrťročné tržby vo výške 269 miliónov EUR (+22 % na porovnateľnej báze), zatiaľ čo Kering Eyewear vykázal svoj historicky najlepší výsledok — 489 miliónov EUR (+7 % na porovnateľnej báze). Rast zaznamenali aj značky ako Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga a Brioni, a to najmä vďaka dopytu v Severnej Amerike.
Ďalším faktorom, ktorý zaťažil výsledky, bol konflikt na Blízkom východe, ktorý od konca februára výrazne narúša turistický ruch a spotrebiteľské výdavky v regióne. Maloobchodné tržby Keringu na Blízkom východe počas štvrťroka klesli o 11 % a finančná riaditeľka Armelle Poulou odhadla negatívny dopad konfliktu približne na 1 percentuálny bod porovnateľného rastu za celý štvrťrok. Spoločnosť zdôraznila, že Blízky východ tvorí približne 5 % jej maloobchodných tržieb a ďalší vývoj naďalej pozorne sleduje.
Nový generálny riaditeľ Luca de Meo oznámil, že „obrat Gucci je v procese“ a kompletný strategický plán predstaví počas Capital Markets Day vo Florencii tento štvrtok. Analytici z Citi označili výsledky za Q1 za „druhoradé“ v porovnaní s očakávanou roadshow „ReconKering“, zatiaľ čo Barclays uviedla, že strategický reštart značky začína prinášať prvé výsledky v Severnej Amerike. Trh teraz čaká na konkrétne signály, že dlho očakávaný obrat v Gucci — a v celej skupine — je otázkou mesiacov, nie rokov.
Zdroj: Kering Investor Relations
Akcie Keringu zostávajú na dennom grafe v jasnom downtrende: cena na úrovni 251,60 sa nachádza výrazne pod EMA(100) = 270,30 aj EMA(200) = 266,25, čo potvrdzuje, že na trhu naďalej dominuje predajný tlak. Posledná seansa priniesla rozpätie 250,60–265,15, pri otvorení na 263,80 a uzavretí blízko denných miním, čo ukazuje na pretrvávajúci tlak zo strany predajcov. Najbližší support je v pásme 250–252, kde leží aj lokálne minimum na 250,60. Prieraz pod túto oblasť by mohol otvoriť cestu k ďalším okrúhlym hladinám 240 a 220, ktoré sú na grafe viditeľné. Na strane rezistencie je kľúčová zóna zbiehania EMA(200) a EMA(100) v pásme 266–270. Prieraz a udržanie ceny nad touto oblasťou by signalizovali zlepšenie sentimentu a možnosť korekcie smerom k 300. Kým sa cena nevráti nad tieto kĺzavé priemery, základným scenárom zostáva downtrend a prípadné odrazy možno vnímať len ako korekčné pohyby.
Zdroj: xStation
