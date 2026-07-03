Konečne obrat na CSG? Akcie vzrástli z miním o 15 % 🚀

Cenové poklesy zbrojárskych firiem z posledných týždňov neboli zapríčinené zhoršením fungovania zbrojárskych spoločností, ale do veľkej miery boli dané plošným negatívnym sentimentom, ktorým bol trh zasiahnutý. Nie je predpokladané, že by bol zbrojársky sektor nutne ovládnutý iba jediným víťazom, avšak ak bude súčasná negatívna nálada okolo obranného priemyslu zmenená, bude pozitívny dopad zaznamenaný naprieč celým odvetvím.
Veľká dôležitosť je v krátkodobom horizonte prikladaná výsledkom spoločnosti CSG za druhý kvartál roku 2026, ktoré budú zverejnené 7. augusta. Krátkodobé oživenie akcií bolo vyvolané už výsledkami za prvý kvartál; ak by teda boli očakávania prekonané, je očakávaná aj pozitívna reakcia trhu. Pri tržbách v druhom kvartáli je odhadované dosiahnutie úrovne 1,55 miliardy eur, čo je podobná úroveň ako v predchádzajúcom štvrťroku, pričom v medziročnom porovnaní by bol vykázaný rast o 8 %.
Z pohľadu ocenenia je navyše pri akciách CSG ponúkaný veľmi zaujímavý diskont. Pre rok 2026 je totiž ocenenie titulu odhadované na 13-násobku ziskov, čím je z valuačného hľadiska dosahovaná výrazne atraktívnejšia úroveň, než aká je vykazovaná napríklad pri nemeckom Rheinmetalle.
Pozitívny scenár je podporovaný aj súčasnými výhľadmi analytikov. Priemerná 12-mesačná cieľová cena pre akcie CSG je v súčasnosti stanovovaná okolo 30 eur, čím je oproti dnešným hodnotám predstavovaný rastový potenciál o viac ako 100 %.
Graf CSG (CSG.NL, D1)
Zdroj: xStation05
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