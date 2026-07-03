Lockheed Martin chce posilniť v námornej obrane. V hre je akvizícia za 3,5 miliardy USD ⚓

Lockheed Martin je podľa správy Financial Times hlavným záujemcom o prevzatie spoločnosti Ultra Maritime, ktorú vlastní private equity skupina Advent International. Potenciálna transakcia by mohla oceniť tento námorný obranný biznis približne na 3,5 miliardy USD.
Rokovania zatiaľ pokračujú a podľa dostupných informácií by dohoda mohla byť oznámená už budúci týždeň. Situácia však ešte nie je definitívna, pretože o Ultra Maritime má mať záujem viac uchádzačov a predaj prebieha formou konkurenčnej aukcie. Advent sa k veci nevyjadril a Lockheed Martin na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Ultra Maritime sa špecializuje predovšetkým na protiponorkový boj a technológie pre podmorskú obranu. Ide o oblasť, ktorá naberá na význame v čase rastúceho geopolitického napätia a zvyšujúcich sa vojenských rozpočtov. Podmorský priestor je pre moderné armády čoraz dôležitejší, pretože zahŕňa nielen ponorky, ale aj senzory, sonarové systémy, bezpilotné technológie a ochranu kritickej infraštruktúry.
Spoločnosť Ultra Maritime je súčasťou širšej skupiny Cobham Ultra. Tá vznikla po tom, čo Advent International v roku 2019 prevzal britskú leteckú a obrannú spoločnosť Cobham a následne ju spojil s Ultra Electronics po akvizícii v roku 2022. Pre Advent by prípadný predaj znamenal možnosť realizovať časť hodnoty z predchádzajúcich investícií v obrannom sektore.
Pre Lockheed Martin by akvizícia dávala strategický zmysel. Firma je jedným z najväčších svetových dodávateľov obranných technológií a dlhodobo ťaží zo silného dopytu po modernizácii armád. Prevzatie Ultra Maritime by jej pomohlo rozšíriť portfólio v oblasti námornej obrany, kde rastie význam technológií schopných detegovať a neutralizovať hrozby pod hladinou.
Záujem o podobné akvizície podporuje aj súčasné geopolitické prostredie. Vojna na Ukrajine, napätie na Blízkom východe aj širšie súperenie veľmocí zvyšujú tlak na vlády, aby posilňovali svoje obranné schopnosti. Pre veľké zbrojárske spoločnosti to znamená nielen vyšší objem zákaziek, ale aj väčšiu motiváciu nakupovať špecializované technologické firmy.
Z investičného pohľadu je dôležité, že obranný sektor zostáva jednou z oblastí, kde dopyt nie je ťahaný iba ekonomickým cyklom, ale aj bezpečnostnými prioritami štátov. Akvizícia Ultra Maritime by mohla Lockheedu pomôcť posilniť pozíciu v segmente, ktorý môže v najbližších rokoch získavať čoraz väčšiu rozpočtovú podporu.
Graf Lockheed Martin (LMT.US, D1)
Zdroj: xStation5
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