🔼 JP225 rastie o 2%

Kontrakt na japonský Nikkei dnes vzrástol o viac ako 2 % – podporou pre popredných japonských exportérov je aj slabý japonský jen, ktorý zvyšuje zisky podnikov z krajiny vychádzajúceho slnka.
- Japonský Nikkei 225 vzrástol o 1,5 % a čiastočne zmazal predchádzajúce straty, pričom rastu dominovali spoločnosti zo sektora nehnuteľností, bankového sektora a výrobcov materiálov využívaných v polovodičovom priemysle.
- Najväčšie zisky zaznamenali Rohm (+14 %), SUMCO (+11 %) a Kioxia (+9 %), čo môže naznačovať návrat dopytu po vybraných spoločnostiach prepojených s dodávateľským reťazcom čipového sektora po nedávnom prudkom výpredaji.
- Šírka trhu zostáva veľmi silná – počet rastúcich akcií na tokijskej burze viac ako trojnásobne prevýšil počet klesajúcich, čo poukazuje na široké zapojenie kupujúcich, a nie len na odraz niekoľkých najväčších titulov.
- Nedávny pokles indexu volatility Nikkei o takmer 27 % na najnižšiu úroveň za tri mesiace naznačuje výrazné zlepšenie chuti riskovať a menšie obavy investorov z krátkodobej volatility trhu.
- Na trhu pretrváva mierne pozitívne prostredie pre japonské akcie. Ropa Brent sa pohybuje okolo 72 USD za barel, japonský jen zostáva veľmi slabý a zlato vzrástlo o 1,5 %. To odráža pretrvávajúci dopyt po defenzívnych aktívach pri zlepšujúcom sa sentimente na akciových trhoch.
Graf JP225 (H1)
Kontrakt na JP225 sa naďalej obchoduje pod 200- a 50-periódovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že dopytová strana má ešte čo dokazovať – dôležitou rezistenciou je dnes úroveň okolo 7 000 bodov. Trvalý prelom nad túto úroveň by mohol indexu otvoriť cestu až k 7 200 bodom, kde pozorujeme predchádzajúce cenové reakcie.
Zdroj: xStation5
SoftBank (interval D1)
Technologický gigant z Japonska, SoftBank (SFT.DE), má za sebou viac ako 30 % pokles oproti rekordným hodnotám zo začiatku júna. Ak by sa poklesy mali zastaviť na tejto úrovni, mohlo by ísť o korekciu 1:1 podobnú tej z jesene 2025. Kľúčovou podporou je oblasť okolo 28 (EMA200), zatiaľ čo rezistenciou je úroveň 35, kde okrem EMA50 vidíme aj dôležitú cenovú medzeru.
Zdroj: xStation5
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