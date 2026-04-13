Koniec Orbánovej éry: Maďarsko si vyberá Európu. Čo tento obrat znamená pre forint a región

Po 16 rokoch vlády Viktora Orbána sa Maďarsko prebúdza do novej reality. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara dosiahla historické víťazstvo, ktoré nielen ukončuje éru „neliberálnej demokracie“, ale vďaka pravdepodobnej ústavnej väčšine (2/3 mandátov) dáva novému lídrovi mandát na zásadnú prestavbu štátu. Forint je počas pondelkového otvorenia trhu jednou z najsilnejších mien na globálnom trhu, napriek prudkému napätiu na Blízkom východe. Medzitým sa Brusel pozerá na Budapešť s nádejou, čo môže naznačovať ďalší priestor na posilnenie lokálnych aktív.
Mandát na veľkú zmenu
Volebný výsledok je politickým zemetrasením, hoci ho pozorovatelia z veľkej časti očakávali. Péterovi Magyarovi sa podarilo mobilizovať krajinu k odmietnutiu doterajšieho protiúnijného establishmentu. Hoci sčítanie hlasov stále pokračuje, všetko nasvedčuje tomu, že jeho strana Tisza získa dve tretiny kresiel v parlamente. Takýto nástroj poskytuje možnosť „odblokovať“ viaceré inštitúcie, ktoré boli dlhé roky zabezpečené Orbánovou stranou. Magyar vo svojom víťaznom prejave už vyzval na rezignáciu kľúčových predstaviteľov, vrátane generálneho prokurátora a sudcov Ústavného súdu, a sľúbil návrat k plným demokratickým štandardom a vláde práva.
Forint: Je to len začiatok väčšej rally?
Maďarská mena reagovala okamžite a výrazne posilnila voči americkému doláru aj euru. Menový pár USD/HUF klesá takmer o 2 % a forint je teraz jednou z najsilnejších mien za posledných 12 mesiacov — nielen voči doláru, ale aj euru.
Forint bol voči americkému doláru výrazne silnejší než ostatné regionálne meny, ako sú poľský zlotý alebo česká koruna. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
Napriek takému výraznému posilneniu za posledný rok stojí za zmienku, že z historického pohľadu patril forint medzi najslabšie meny v regióne, čo ponecháva priestor na ďalšie potenciálne zisky. Vo svojej najnovšej správe Morgan Stanley uvádza, že dopyt po domácich dlhopisoch pravdepodobne výrazne vzrastie, čo by mohlo podporiť ďalší dopyt po mene. Banka zároveň vidí priestor na menšie sprísňovanie menovej politiky vďaka sile forintu, čo by umožnilo silnejšie hospodárske oživenie.
- Päťročný pohľad: Pri pohľade späť je zrejmé, že forint zažil roky hlbokého oslabovania spôsobeného konfliktmi s EÚ, slabosťou na energetickom trhu a nekonvenčnými hospodárskymi politikami. Návrat k stabilite by mohol v strednodobom horizonte znamenať ďalšie posilnenie o 5–7 %.
- Riziková prémia: Pád Orbánovej vlády výrazne znižuje takzvanú politickú rizikovú prémiu. Očakáva sa, že výnosová krivka klesne o 100–150 bázických bodov, čo pritiahne zahraničný kapitál, ktorý sa Budapešti roky vyhýbal.
Ekonomika: Uvoľnenie miliárd z EÚ
Kľúčom k budúcemu rastu je odblokovanie európskych fondov. Morgan Stanley odhaduje, že prístup k Plánu obnovy a odolnosti a kohéznym fondom by mohol zvýšiť potenciál rastu maďarského HDP o 1–1,5 percentuálneho bodu.
Čo to znamená pre dane? Nová vláda síce preberá ekonomiku s určitým fiškálnym zaťažením, ale prílev eur z Bruselu dáva Magyarovi významný priestor na manévrovanie:
- Koniec mimoriadnych daní: Je možné zrušiť sektorové odvody, ktoré Orbán uvalil na banky, maloobchod a energetiku, čo by zlepšilo investičné prostredie.
- Investície namiesto spotreby: Prostriedky z EÚ budú pravdepodobne smerovať do modernizácie infraštruktúry a energetickej transformácie, čo je priaznivejšie pre rast než predvolebné sociálne transfery strany Fidesz.
Geopolitický obrat: Ukrajina a Rusko
Víťazstvo strany Tisza predstavuje zásadnú zmenu v zahraničnej politike.
- Koniec veta voči Ukrajine: Magyar oznámil návrat do „európskej rodiny“. To znamená možné ukončenie blokovania vojenskej a finančnej pomoci pre Kyjev vrátane kľúčového balíka vo výške 90 miliárd eur. Maďarsko prestáva byť ruským „trójskym koňom“ v štruktúrach EÚ a NATO.
- Ruské komodity: Tu bude zmena skôr evolučná než revolučná. Napriek proeurópskemu smerovaniu Magyar predstavil realistický časový plán, ktorý siaha do nasledujúcej dekády, na postupné obmedzenie závislosti krajiny od ruskej ropy a plynu. Maďarsko je v súčasnosti príliš závislé od infraštruktúry, ako je plynovod TurkStream alebo rafinérie MOL prispôsobené na ropu Urals, aby mohlo väzby prerušiť zo dňa na deň. Smer k diverzifikácii je však teraz nezvratný.
Zhrnutie
Maďarsko vstupuje do novej éry. Pre investorov je to signál na návrat na trh, ktorý bol celé roky „podvážený“. Pre región je to príležitosť posilniť Vyšehradskú skupinu a súdržnosť celej Európskej únie. Ak Péter Magyar využije svoju ústavnú väčšinu na rýchlu obnovu vzťahov s Bruselom, môžu sa forint a maďarská burza na dlhé roky stať rastovými lídrami v strednej Európe.
EUR/HUF klesá k úrovni 366, teda na najnižšiu hodnotu od apríla 2022. Prípadné ďalšie posilnenie forintu o 5 % by otvorilo priestor na test úrovne 350, ktorá nebola videná od septembra 2021. Pohyb pod 360 by zároveň znamenal prelomenie 15-ročnej rastúcej trendovej línie. Zdroj: xStation5
🟡 Zlato sa vracia k oceneniu riadenému trhom namiesto rizikového sentimentu. Čo čaká ceny ďalej?
Zásadný obrat v boji o suroviny: EÚ a USA sú blízko dohody 🚀
Ranné zhrnutie: Irán tvrdí, že USA porušili prímerie (09.04.2026)
BREAKING: Zastaraná „jastrabia“ zápisnica nedokázala pohnúť dolárom
