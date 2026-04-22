Kríza leteckého paliva v európskom letectve — čo to v skutočnosti znamená pre sektor a cestujúcich ✈️

Európsky letecký sektor je pod obrovským tlakom, pretože kríza v dodávkach leteckého paliva hrozí výrazným narušením letnej cestovnej sezóny. Hormuzský prieliv, ktorým prechádza 25 až 35 % svetových dodávok leteckého paliva, zostáva od konca februára z veľkej časti uzavretý pre ozbrojený konflikt na Blízkom východe. Medzinárodná energetická agentúra minulý týždeň varovala, že Európe môžu zásoby leteckého paliva dôjsť už počas iba šiestich týždňov. Oznámenie prezidenta Trumpa o predĺžení prímeria zatiaľ trhu neprinieslo žiadnu úľavu, pretože koridor pre námornú dopravu zostáva nestabilný.
Scenáre vyčerpania európskych zásob leteckého paliva
Tri scenáre ukazujú, ako rýchlo by Európa mohla vyčerpať svoje zásoby leteckého paliva v závislosti od vývoja v Hormuzskom prielive. V najhoršom scenári klesnú zásoby na kritickú úroveň počas 8 až 9 týždňov. Zdroj: XTB
Zaistenie — čiastočná ochrana, nie úplná
Najviac zasiahnutá bola spoločnosť Wizz Air, pretože je medzi európskymi dopravcami najmenej zaistená. Takto vyzerajú úrovne zaistenia cien paliva pre rok 2026 naprieč aerolinkami:
🟢 Ryanair — 80 % (vysoký vankúš)
🟡 Lufthansa — 77 %
🟡 EasyJet — približne 70 %
🟠 IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus) — 62 %
🔴 Wizz Air — 55 % (veľmi nízky vankúš)
Úrovne zaistenia cien paliva európskych aerolínií pre rok 2026
Rozdiel v zaistení naprieč sektorom je výrazný. Ryanair s pokrytím 80 % má oveľa väčší vankúš než Wizz Air s 55 %, ktorá čelí vážnym prevádzkovým stratám na každom nezaistenom lete v prípade, že sa ceny paliva zdvojnásobia. Zdroj: XTB
Tieto čísla však môžu vytvárať falošný pocit bezpečia. Zaistenie je kontrakt na cenu, nie na fyzickú dostupnosť paliva. Ak by na európskych letiskách kerozín jednoducho došiel, cenové zaistenie by bolo zbytočné. Európa navyše na rozdiel od strategických ropných rezerv nemá porovnateľné zásoby leteckého paliva. Kerozín je rafinovaný produkt, ktorý je vo veľkom objeme oveľa ťažšie skladovať.
Expozícia voči cenám paliva — nezaistená časť nákladov
Aj pri vysokej úrovni zaistenia vytvára nezaistená časť nákladov na palivo dodatočnú expozíciu, ktorá sa ročne meria v miliardách eur. Lufthansa a IAG čelia najväčšej absolútnej expozícii, zatiaľ čo Wizz Air nesie najvyššie pomerné riziko vzhľadom na svoju tržbovú základňu. Zdroj: XTB
Prečo letecké palivo rastie rýchlejšie než ropa
Kľúčovým problémom nie je len dostupnosť paliva, ale aj jeho cena, ktorá sa od vypuknutia konfliktu zdvojnásobila, zatiaľ čo ropa vzrástla len približne o jednu tretinu. Táto asymetria nie je náhodná — poukazuje na úzke miesto v oblasti rafinácie. Európa v posledných rokoch uzavrela alebo obmedzila viacero rafinérií, čiastočne aj v rámci energetickej transformácie. Kríza tak odhalila hlbšiu, štrukturálnu slabinu: rastúcu závislosť kontinentu od dovozu hotových rafinovaných produktov, nielen samotnej ropy. Tento problém nezmizne ani v momente, keď sa Hormuzský prieliv znovu otvorí.
Cenová dynamika: letecké palivo vs. ropa
Rozširujúci sa rozdiel medzi cenami kerozínu a ropy (červená oblasť) signalizuje štrukturálne úzke miesto v európskej rafinácii. Aj keď sa ceny ropy stabilizujú, letecké palivo môže zostať drahé ešte mnoho ďalších mesiacov. Zdroj: XTB
Aj dobre zaistené aerolínie sú preto proti tomuto šoku chránené len čiastočne. Ešte horšie je, že dopravcovia sa zdráhajú uzatvárať nové zaisťovacie kontrakty pri takto vysokých cenách — fixácia na dvojnásobku bežnej úrovne by zmrazila vysoké náklady na celé mesiace. Ak sa však nezaistí nikto, celý sektor zostane vystavený ďalšiemu šoku. Ide o klasický koordinačný problém: individuálne racionálny, no systémovo nebezpečný. V dôsledku toho bude volatilita tržieb európskych aerolínií v najbližších štvrťrokoch bezprecedentná.
Rušenie liniek a riskantná stávka na druhú polovicu roka
Európski dopravcovia už výrazne obmedzili spoje pre apríl a máj, pričom Lufthansa, Air France-KLM aj IAG zároveň redukujú aj transatlantické linky. Niektoré aerolínie presunuli plánované kapacity z 2. štvrťroka do 3. štvrťroka s tým, že stavajú na zlepšení situácie v 2. polovici roka.
V skutočnosti ide o stávku na rýchle vyriešenie konfliktu. Ak sa situácia v Hormuzskom prielive do júla nezlepší, dopravcovia sa dostanú do ešte horšej pozície — budú nútení obsluhovať odložený dopyt pri stále obmedzených dodávkach. Scenár chaotického rušenia letov na vrchole letnej sezóny je veľmi reálny.
Dominový efekt na trasách medzi Európou a Áziou
Ďalšou komplikáciou je nutnosť meniť trasy kvôli uzavretému vzdušnému priestoru, čo predlžuje lety medzi Európou a Áziou o jednu až tri hodiny. Nejde len o vyššiu spotrebu paliva na let v čase už aj tak obmedzených dodávok — spúšťa to celý rad ďalších dôsledkov: menej denných rotácií na jedno lietadlo, problémy s limitmi pracovného času posádok a potrebu držať viac záložných tímov. V praxi tak efektívna kapacita sektora na zasiahnutých trasách klesá o 10 až 15 %, aj keď je palivo dostupné. EasyJet už investorov varoval, že volatilné ceny paliva budú v najbližších mesiacoch zaťažovať výsledky a negatívne dopadajú aj na rezervácie zákazníkov.
Predĺženie letov medzi Európou a Áziou kvôli obchádzaniu uzavretého vzdušného priestoru
Obchádzanie uzavretého vzdušného priestoru predlžuje kľúčové trasy o 1,5 až 2,5 hodiny. Každá ďalšia hodina znamená vyššiu spotrebu paliva, menej denných rotácií a vyššie náklady na posádky — tento efekt sa násobí naprieč celou sieťou. Zdroj: XTB
Wizz Air ako kanárik v bani
Wizz Air s 55 % zaistením a modelom ultra low-cost je najviac zasiahnutá, no jej problémy môžu predznamenávať to, čo v priebehu niekoľkých mesiacov čaká zvyšok sektora, keď ostatným dopravcom začnú vyprchávať zaisťovacie kontrakty. Model ULCC stojí na extrémne nízkych maržiach — zdvojnásobenie nákladov na palivo bez zaistenia znamená, že každý nezaistený let buď generuje stratu, alebo si vyžaduje výrazné zvýšenie cien leteniek, čo ničí dopyt v cenovo citlivom segmente. Wizz Air tak čelí dileme bez dobrého riešenia: lietať so stratou, alebo obmedziť sieť a prísť o cenné letiskové sloty.
Čo to znamená pre cestujúcich
Pre cestujúcich plánujúcich letnú dovolenku sa dôsledky nekončia len pri cenách leteniek. Dá sa očakávať zavádzanie palivových príplatkov na poslednú chvíľu, reálne riziko rušenia letov aj tesne pred odletom a zhoršenie kvality služieb, pretože aerolínie budú inde znižovať náklady, aby vyrovnali výdavky na palivo. Vyššie ceny a skutočné riziko obmedzenia spojov na vrchole letnej sezóny sú teraz základným scenárom, nie pesimistickou variantou.
Kľúčovou otázkou na najbližšie týždne je, či sa situácia v Hormuzskom prielive stabilizuje ešte pred júlom. Ak nie, európske letectvo čaká najťažšie leto od pandémie — s tým zásadným rozdielom, že tentoraz problémom nie je nedostatok dopytu, ale fyzická neschopnosť ho obslúžiť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.