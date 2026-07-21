Krypto novinky: Ťažiari stavajú na umelú inteligenciu a staking prináša nový zdroj výnosu 🚀

Kryptomenový trh dnes ovplyvnila kombinácia regulačných správ, prudkého rastu akcií bitcoinových ťažiarov a nových plánov na rozdeľovanie výnosov zo stakingu. Pozornosť investorov sa sústredila predovšetkým na ďalší osud amerického zákona CLARITY Act, miliardové kontrakty na infraštruktúru pre umelú inteligenciu, obnovený prílev kapitálu do bitcoinových ETF a rastúci spor medzi britskými bankami a kryptomenovými spoločnosťami.
Kľúčový vyjednávač zostáva v Bielom dome
- Hlavný kryptomenový poradca Bieleho domu Patrick Witt odložil plánovaný vojenský výcvik, aby mohol pokračovať v rokovaniach o zákone CLARITY Act. Witt pôvodne plánoval na konci mesiaca nastúpiť na povinný výcvik v rámci Národnej gardy štátu Georgia, jeho účasť však bola odložená.
- Jeho prítomnosť môže byť pre legislatívny proces dôležitá, keďže pôsobí ako hlavný vyjednávač Bieleho domu. Zákon má vytvoriť prvý komplexný americký regulačný rámec pre kryptomenový trh a čaká ho kľúčové prerokovanie v Senáte.
- Legislatíva musí podľa aktuálneho harmonogramu prejsť pred senátnou prestávkou, ktorá sa začína 8. augusta. Ak by sa hlasovanie nepodarilo uskutočniť včas, ďalšie prerokovanie by sa mohlo výrazne oneskoriť.
- Pre kryptomenové firmy by prijatie zákona mohlo priniesť jasnejšie rozdelenie právomocí medzi regulátormi, presnejšie pravidlá pre obchodovanie s digitálnymi aktívami a väčšiu právnu istotu pre burzy, emitentov tokenov aj inštitucionálnych investorov.
Bitcoinoví ťažiari prudko rástli vďaka umelej inteligencii
- Akcie spoločností zameraných na ťažbu Bitcoinu zaznamenali výrazný rast po tom, ako spoločnosti Hut 8 a IREN oznámili rozsiahle kontrakty v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu a cloudových služieb.
- Akcie spoločností IREN, Cipher Digital, CleanSpark, Hut 8 a MARA Holdings počas pondelkového obchodovania vzrástli najmenej o 9 %. Rast ukázal, že investori začínajú ťažiarov čoraz viac vnímať nielen ako spoločnosti závislé od ceny Bitcoinu, ale aj ako potenciálnych prevádzkovateľov dátových centier.
- Hut 8 oznámila pätnásťročný kontrakt v hodnote 9,8 miliardy USD na prenájom svojho kampusu pre dátové centrá zamerané na AI. Spoločnosť IREN zároveň predstavila zmluvy na cloudové služby pre umelú inteligenciu v hodnote 2,8 miliardy USD.
- IREN navyše očakáva, že jej cloudová divízia zameraná na AI bude do konca roka 2026 generovať viac ako 4 miliardy USD ročných opakujúcich sa tržieb. Takýto vývoj by mohol výrazne znížiť závislosť spoločnosti od výnosov z ťažby Bitcoinu, ktoré sú citlivé na cenu elektriny, náročnosť ťažby a vývoj hodnoty kryptomeny.
- Prechod k infraštruktúre pre umelú inteligenciu však bude kapitálovo náročný. Odhady naznačujú, že celý sektor môže potrebovať približne 50 miliárd USD, aby dokázal svoje plány skutočne realizovať. Investori preto budú sledovať nielen nové kontrakty, ale aj zadlženosť, emisie akcií a tempo výstavby dátových centier.
Grayscale chce pravidelne vyplácať stakingové odmeny
- Správca digitálnych aktív Grayscale plánuje zaviesť pravidelné hotovostné výplaty z výnosov vytvorených stakingom Etherea a Solany. Zmena sa má týkať produktov Grayscale Ethereum Staking ETF a Grayscale Solana Staking ETF.
- Podľa dokumentov predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzy chce Grayscale upraviť zmluvné podmienky trustov približne 7. augusta. Stakingové odmeny by mali byť prevedené na hotovosť a investorom vyplácané najmenej raz za štvrťrok.
- Tento model môže sprístupniť staking konzervatívnejším investorom, ktorí nechcú priamo držať kryptomeny, vyberať validátorov ani riešiť technickú stránku uzamykania tokenov. Výnos by získavali prostredníctvom bežného investičného produktu držaného na brokerskom účte.
- Výška výplat však nebude pevná. Bude závisieť od skutočne dosiahnutých stakingových odmien, ceny aktív a nákladov príslušných fondov.
- Grayscale uskutočnila prvú výplatu z Ethereum stakingu už 5. januára, keď investorom pripadlo približne 0,08 USD na akciu. Hrubý stakingový výnos fondu zameraného na Ethereum dosahoval približne 2,67 %, zatiaľ čo pri Solane predstavoval okolo 6,10 %.
Bitcoinové ETF zaznamenali päť dní prílevu kapitálu
- Americké spotové bitcoinové ETF vykázali piaty obchodný deň po sebe s čistým prílevom prostriedkov. Ide o najdlhšiu pozitívnu sériu za takmer tri mesiace.
- Počas pondelka pritieklo do fondov približne 226,9 milióna USD, čo bol najsilnejší denný výsledok od 6. júla. Celkový prílev za päť obchodných seáns dosiahol približne 727,3 milióna USD.
- Séria prílevov môže naznačovať, že predchádzajúci predajný tlak postupne slabne. Zatiaľ však nemusí ísť o jednoznačný návrat silného inštitucionálneho dopytu. Kľúčové bude, či pozitívny trend vydrží aj v ďalších týždňoch a či Bitcoin udrží dôležité technické úrovne.
- Bitcoin sa v čase zverejnenia údajov obchodoval okolo 65 879 USD a za predchádzajúcich 24 hodín rástol približne o 3,3 %. Pre pokračovanie silnejšieho rastového trendu bude dôležité udržanie nad oblasťou 65 000 až 65 500 USD.
Británia preverí, či banky neobmedzujú kryptofirmy príliš prísne
- Britská parlamentná skupina začala vyšetrovanie možných prekážok, ktorým čelia kryptomenové spoločnosti a ich zákazníci pri využívaní bankových služieb. Vyšetrovanie sa zameria na blokovanie účtov, limity prevodov a odmietanie transakcií smerujúcich na kryptomenové platformy.
- Parlamentná skupina chce posúdiť, či sú tieto obmedzenia primerané a aký majú vplyv na investície, konkurenciu a hospodársky rast. Banky, platobné spoločnosti, kryptofirmy a ďalšie zainteresované subjekty môžu predkladať pripomienky do 31. augusta.
- Skorší prieskum medzi desiatimi kryptomenovými burzami ukázal, že britské banky zablokovali alebo oneskorili približne 40 % transakcií smerujúcich na kryptomenové platformy. Približne 70 % respondentov uviedlo, že tieto obmedzenia znížili ich ochotu v Británii investovať, rozširovať podnikanie alebo prijímať zamestnancov.
- Medzi oslovené spoločnosti patrili napríklad Coinbase, Kraken, Gemini, OKX, Bitpanda a Uphold. Väčšina z nich zaznamenala nárast počtu zákazníkov, ktorým boli prevody obmedzené alebo úplne zablokované.
- Jedna z búrz uviedla, že britské banky počas jediného roka odmietli transakcie v objeme takmer 1 miliardy libier. Kritici súčasného systému tvrdia, že banky často nerozlišujú medzi regulovanými platformami a rizikovými zahraničnými subjektmi.
- Vyšetrovanie prichádza pred začiatkom nového licenčného procesu britského regulátora FCA. Ten má začať prijímať žiadosti kryptomenových spoločností 30. septembra, zatiaľ čo plný regulačný rámec by mal nadobudnúť účinnosť v októbri 2027.
- Pre britskú vládu tak vzniká citlivá otázka. Ak chce z krajiny vytvoriť významné centrum pre digitálne aktíva, musí zabezpečiť, aby regulované kryptomenové firmy mali zároveň prístup k bankovému a platobnému systému.
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