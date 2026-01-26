Krypto správy: Bitcoin klesá späť na 87 000 USD 📉 Signál medvedieho trhu?

Bitcoin dnes klesá smerom k úrovni 87 000 USD po likvidáciách v hodnote stoviek miliónov dolárov, pričom ETF fondy zaznamenali minulý týždeň najväčší týždenný odliv od polovice novembra 2025 – celkovo 1,73 miliardy USD.
Ide o prudký obrat oproti týždňu končiacemu 17. januára, keď do kryptofondov pritieklo viac než 2,17 miliardy USD.
Tentokrát zaznamenalo Ethereum samostatne odliv približne 630 miliónov USD (druhý najväčší týždenný odliv v histórii).
Hlavné výnimky predstavovali len ETF fondy naviazané na Solanu (približne +17 miliónov USD) a Chainlink (takmer +4 milióny USD).
Na trhu prevláda jednoznačný „risk-off“ tón – rozsah odlivov naznačuje, že dôvera investorov sa po predchádzajúcich otrasoch úplne neobnovila, zatiaľ čo makroekonomické pozadie naďalej tlačí na sektor.
Podľa CoinShares pochádzala väčšina predajného tlaku od investorov so sídlom v USA.
Krehký sentiment pretrváva od tzv. „flash crash“ z októbra 2025.
Poklesy boli spôsobené okrem iného týmito faktormi:
-
Slabnúce očakávania na zníženie sadzieb Fedu: trhy v súčasnosti oceňujú veľmi nízku pravdepodobnosť zníženia (iba cca 3 % podľa nástroja CME FedWatch).
-
Nedostatok trvalého oživenia po októbrovom prepade, čo drží trendové a rizikovo riadené stratégie opatrné.
-
Skľamanie z naratívu „ochrany proti znehodnoteniu meny“: napriek veľkým deficitom a rastúcemu vládnemu dlhu sa kryptomeny neukázali ako spoľahlivá ochrana pred menovým znehodnotením, čo viedlo niektorých investorov k zníženiu expozície v krátkodobom horizonte.
Trh stále hľadá katalyzátor – a zatiaľ ho nenachádza.
Pokiaľ sa nezmenia makro očakávania, nezlepší sa cenová dynamika alebo krypto trh neobnoví silný príbeh, tlak na fondové toky môže pretrvávať, čím sa zvyšuje riziko hlbšej medvedej fázy.
ETF toky:
Prehľad posledných tokov do kryptofondov jasne ukazuje negatívne prílevy do ETH počas posledných piatich obchodných dní, čo naznačuje pokles fondovej aktivity a slabnúci dopyt zo strany retailu – nielen pri Ethereu, ale aj pri Bitcoine.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf Bitcoin a Ethereum (interval D1)
Bitcoin je aktuálne viac než 30 % pod svojím historickým maximom, zatiaľ čo Ethereum stratilo cez 50 %. RSI pri BTC je na úrovni 41, čo je stále pomerne ďaleko od „prepredaných“ úrovní, ktoré sú typické po výrazných kapituláciách; Ethereum vykazuje podobný obraz – napriek prudkému poklesu stále chýbajú jasné známky kapitulácie.
Kľúčové on-chain úrovne pre Bitcoin aktuálne zahŕňajú:
-
96,5 tis. USD (nákladová báza krátkodobých držiteľov)
-
87,5 tis. USD (priemer aktívnych investorov)
-
81 tis. USD (True Market Mean)
-
56 tis. USD (Realized Price)
True Market Mean predstavuje realistickejší trhový priemer, ktorý často odráža aktívne obchodovanú časť ponuky. Realized Price je priemerná nákladová báza celého trhu s BTC – klasický cyklický referenčný bod. Historicky sa Bitcoin počas hlbokých medvedích trhov (napríklad v rokoch 2020 a 2022) obchodoval pod úrovňou Realized Price.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
